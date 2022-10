In Granda torna il percorso formativo per i proprietari di cani

L'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Cuneo, in collaborazione con il Comune di Cuneo, presenta una nuova edizione del corso di formazione per proprietari di cani denominato “Il Patentino”.



Gli incontri hanno lo scopo di fornire nozioni sulle caratteristiche fisiologiche e comportamentali del cane, in modo da indirizzare il proprietario verso una gestione responsabile dell'animale e creare una relazione sana ed equilibrata.



Un altro obiettivo è quello di prevenire lo sviluppo di comportamenti indesiderati da parte degli animali, infondendo nei proprietari di cani la conoscenza dei loro doveri e delle loro responsabilità civili e penali nonché la comprensione del cane e del suo linguaggio. Il cane inoltre, in quanto essere senziente, è dotato di capacità cognitive che devono essere potenziate e ha esigenze etologiche e comportamenti che il suo compagno umano deve comprendere e accettare affinché sia favorito il suo inserimento nella società.



Il corso è destinato a chiunque possieda un cane, abbia intenzione di adottarne uno o semplicemente è interessato all'argomento e sarà interamente GRATUITO. Resta OBBLIGATORIO e a PAGAMENTO per i proprietari di cani morsicatori segnalati all'ASL che si siano resi responsabili di episodi di aggressione e ai quali l'ASL abbia notificato tale obbligo.



Le lezioni saranno tenute da Medici Veterinari con particolare esperienza in Medicina Comportamentale.



Il corso si terrà presso la Sala Vinaj del Comune di Cuneo, in Via Roma 4, e si svolgerà nei giorni 26 ottobre e 2 – 9 – 16 – 23 novembre 2022, dalle ore 20.30 alle ore 22.30.



E' obbligatoria l'iscrizione inviando una mail a info@veterinaricuneo.it.