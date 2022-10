L’associazione Donne per la Granda si dà convegno domenica 13 novembre a Bra

Torniamo a gioire: con la fase più grave della pandemia finalmente lasciata alle spalle, gli eventi stanno tornando uno dopo l’altro dopo tre anni di sospensione. Finalmente si riprende a vivere davvero e a vivere davvero le cose, non dietro uno schermo. Comodo, ma dopo un po’ anche basta. Soprattutto se si tratta di eventi nati e dedicati proprio alla socialità e all’amicizia, come quello organizzato dall’associazione Donne per la Granda.

L’invito della presidente Giovanna Tealdi, rivolto alle iscritte ed esteso a parenti ed amici, è quello di partecipare numerose 13 novembre ad una ricca sequenza di appuntamenti. A partire dalle ore 10.30 con la Messa in programma presso il Santuario della Madonna dei Fiori, a Bra, in cui esprimere il ringraziamento per quanto di bene le 338 socie del sodalizio hanno ricevuto ed anche in ricordo delle socie che non ci sono più.

Al termine della celebrazione è prevista una breve visita del Santuario mariano che ricorda l’apparizione della Madonna avvenuta nel 1336 ed i cui pruni selvatici, antistanti la chiesa, continuano inspiegabilmente a fiorire ogni anno in pieno inverno.

Poi tutti a tavola per il pranzo sociale con menù tipico piemontese che sarà servito presso un ristorante di Piozzo. Bel programmino vero?

Per maggiori informazioni e prenotazioni contattare la Vice Presidente Vicaria Anna Messa (alla quale va il merito di aver organizzato l’iniziativa) al numero di telefono 335/5631652. Le adesioni al pranzo (costo 25 euro) dovranno pervenire entro lunedì 31 ottobre.