Pubblico importante e forte curiosità per il primo romanzo del fossanese Vittorio di Rocco: "Se mi addormento mi tieni per mano?"

Sta riscuotendo successo e curiositá la prima fatica letteraria di Vittorio Di Rocco , fossanese, classe 1971: "Se mi addormento mi tieni per mano?"

Ai fini del proprio percorso è costretto a trasferirsi in Francia, sotto l'influenza di una madre amorevole e premurosa, vicina alle aspirazioni del figlio, e di un padre, al contrario, autoritario e in aperta opposizione.

Alla vicenda personale si affianca la storia dell'Europa, con eventi emblematici ed epocali, come il crollo del muro di Berlino.

Le cadute si susseguono alle rinascite in una sequenza in cui il lettore si può facilmente immedesimare, pur nel racconto unico e peculiare.

Dopo le presentazioni della scorsa primavera, Fossano ospiterà Di Rocco e il suo romanzo in due prossimi eventi:

Giovedì 27 ottobre alle ore 20,30 presso la Società Operaia di Mutuo Soccorso in via Roma 74.

"Dopo alcuni mesi dell’uscita del libro, non posso che ritenermi estremamente contento e soddisfatto dei riscontri dei lettori che molto spesso mi scrivono per esprimere il loro compiacimento e il piacere che hanno avuto leggendo il romanzo." - ci ha confidato l'autore, invitando il pubblico alla prossima serata di presentazione presso la SOMS