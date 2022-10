"Servizi igienici pubblici poco curati, come intende intervenire l'amministrazione monregalese?"

Il consiglieri del centro destra Rocco Pulitanò (Fratelli d’Italia), Enrico Rosso (Ideali in Comune) e Mauro Gasco (Lega) hanno infatti presentato un'interrogazione a riguardo, con particolare richiesta di chiarimenti sui servizi ubicati in piazza Ellero.

"Sono spesso abbandonati a loro stessi, poco curati ed in condizioni igieniche decisamente precarie – commentano i consiglieri –: sicuramente non una bella testimonianza per una città che ha mire di sviluppo turistico. Chiediamo se l’Amministrazione sia al corrente della situazione, e se intenda seguire l’esempio della quasi totalità delle città turistiche che installa servizi igienici autopulenti".