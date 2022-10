Successo per la 4^ edizione della Rassegna corale “Ferruccio Civra” ai Gabrielassi di Sommariva Bosco

Sabato 15 ottobre, in occasione della Festa patronale dei Gabrielassi, nella piccola chiesa del borgo dedicata a S. Antonio di Padova, si è svolta la 4° edizione della Rassegna Corale “Ferruccio Civra”, dedicata al sacerdote e musicologo che per ben 47 anni, in quella chiesa, svolse il proprio servizio sacerdotale.

Dopo due anni di sosta forzata, causa pandemia, grande era l’attesa per una manifestazione che riesce ad unire felicemente il canto corale alla festa popolare. Come nelle precedenti edizioni infatti, la serata si è piacevolmente conclusa con un rinfresco a cui hanno partecipato anche i coristi, continuando informalmente la loro esibizione in mezzo al pubblico. Questo clima di condivisione, tipico delle feste popolari è sicuramente uno degli aspetti più graditi di questo appuntamento: buona musica e molta allegria.

Il coro “4&4 otto, diretto dal maestro Alessandra Brugnano e proveniente da Roreto di Cherasco, ha proposto un repertorio molto ampio, con brani da colonne sonore, gospel, capolavori classici e moderni.

I “Cersulin” principalmente costituito, come dice il nome, da coristi ceresolesi e diretto dal maestro Francesco Mo, ha eseguito un repertorio di canti popolari, alpini e religiosi.

Dopo i ringraziamenti dell’organizzatore Davide Cravero ed i saluti delle autorità presenti, Marco Pedussia, sindaco di Sommariva Bosco e Massimo Panero, vicesindaco di Caramagna Piemonte, la serata si è conclusa con il tradizionale, abbondante rinfresco, offerto dagli organizzatori con il contributo della “Valery” di Lorenzo Demichelis, dai panifici di Aldo Chiesa e Rimondotto ed il vino della ditta “Battaglio” di Vezza d’Alba.

L’arrivederci è alla 5° edizione, il prossimo anno.