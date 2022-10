Si è spento don Carlo Musso, per più di cinquant'anni sacerdote presso la parrocchia del Salice di Fossano.

Classe 1929, Musso era originario di Marsaglia. Ricevuta l'Ordinazione nel 1954, a venticinque anni, dopo un biennio da curato a Cervere, ha cominciato la sua lunga opera pastorale, prima come curato e poi come parroco, a Fossano presso la parrocchia del Salice, dove senza soluzione di continuità ha operato per oltre cinquant'anni, incidendo profondamente, grazie anche alle trasformazioni in atto con l'inizio del Concilio Vaticano II, nel tessuto sociale e spirituale della sua comunità. Esemplare il suo riguardo per il mondo dei laici che ha voluto valorizzare all'interno della sua parrocchia, anche in ruoli nodali.