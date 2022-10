A Monterosso Grana si cerca una cagnolina smarrita dal 6 ottobre

In data 6 ottobre abbiano smarrito la nostra cagnolina di 15 anni, si è allontanata da casa in frazione Frise di Monterosso Grana, non l'aveva mai fatto!

È quasi completamente cieca e sorda. Abbiamo fatto seguire la sua traccia da un cane addestrato, ma si fermava lungo la strada! Se qualcuno l'avesse presa pensando che fosse abbandonata non lo è, la stiamo cercando da allora ovunque! Soffre di cuore ed è sotto terapia da anni!

Grazie per l'aiuto. Chi avesse informazioni può contattare Paola ai numeri 320/0839350 - 0171/988155.