Piacere Italian Grape Ale: benvenuti all’IGA Beer Challenge 2022

In occasione della seconda edizione dell’IGA Beer Challenge, Right Beer e Pronto Birra in collaborazione col Progetto “IGA, Quando la Birra incontra l’Uva”, My Personal Beer Corner e l’Associazione Beer Tasting To- rino propone una degustazione guidata di queste particolarissime ed italianissime produzioni brassicole.





Un viaggio di esplorazione tra tradizione e innovazione, tra il mondo del vino e quello delle birre. Una serata dedicata alla scoperta di alcune delle Italian Grape Ale più caratteristiche del nostro Paese.

A condurre la serata sarà Andrea Bedini, Beda per gli amici, chimico di professione e appassionato degusta- tore di birre e sidri artigianali e giudice dell’IGA Beer Challenge, interverranno anche Andrea Camaschella e Diego Lupano dell’IGA Beer Challenge.





Le birre in degustazione:





Birra dell’Eremo - Madra - IGA con mosto di Sangiovese.

Birra Perugia - Insolita - IGA con mosto di Trebbiano Spoletino (fermentazione spontanea in botti di cemen- to).

Filodilana - Fuori dal Gregge #1 - IGA con Uva Arneis.

Opperbacco – Terre Nature Terraviva - IGA con mosto di Montepulciano.

Sagrìn – Monfrà – IGA con mosto di Barbera.





Location: presso Pronto Birra / Right Beer





Indirizzo: Via Bologna 220 int. 65 – Lanificio di Torino





Quando: Giovedì 20 Ottobre 2022





A che ora? Inizio degustazione alle 20.00





Che cosa è compreso nel biglietto?

degustazione guidata di 5 birre artigianali italiane

un po’ di carboidrato da accompagnamento

tanta buona compagnia.





Serata a numero chiuso: Massimo 30 Partecipanti





Prezzo del biglietto: 18 €





Si può partecipare solo con l'acquisto del biglietto su ProntoBirra.com