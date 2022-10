Sport mentale vs sport agonistico: il caso del poker

Tra tutti i giochi da casinò, il poker è uno dei pochi a poter essere considerato un vero e proprio sport. Non si tratta però, ti sport agonistico, bensì mentale, come ha dichiarato l’IMSA da qualche anno a questa parte.

Scacchi, cruciverba, dama, blackjack, poker. Seppur queste discipline possano sembrare apparentemente diverse tra di loro, in realtà sono tutte ben collegate dallo stesso filo sottile: tutti questi intrattenimenti non sono semplicemente dei giochi, ma possono essere considerati come dei veri e propri sport mentali che richiedono estrema concentrazione e strategia. In modo particolare, tra questi, il poker è da molti indicato come un allenamento perfetto per il cervello. In questa disciplina è infatti fondamentale avere nozioni matematiche di calcolo, dimestichezza con il calcolo delle probabilità, capacità di problem solving e prontezza decisamente spigliati.

Tra tutti i giochi proposti dai casinò fisici e online, che è possibile trovare su siti come www.casinolegali.com, il poker è uno dei pochi a poter essere considerato uno sport a tutti gli effetti, tanto che i tavoli verdi possono essere considerate vere e proprie palestre di allenamento.

Poker, non chiamatelo solo gioco d’azzardo

Sarebbe quindi davvero riduttivo parlare di poker come gioco d'azzardo, dove a condurre la partita è il caso e a determinare la vittoria di una mano la fortuna. Niente di più errato. È vero: il poker è una questione di carte, ma queste sono da considerare come informazioni necessarie e determinanti per una partita. In questo contesto è necessario fare chiarezza sui concetti di gioco a informazione completa e gioco a informazione incompleta.

Nel primo, tutti i giocatori sono completamente a conoscenza di tutte le informazioni necessarie per svolgere la partita, sanno quali potrebbero essere le strategie degli avversari, anche se ignorano quale potrebbero invece essere le loro mosse. I giocatori, per farla breve, giocano ad armi pari e la vittoria sarà determinata dalla grande capacità di utilizzare nel migliore dei modi ciò che si ha a disposizione. Un esempio di gioco di questo tipo potrebbe essere il gioco degli scacchi: entrambi gli scacchisti possiedono gli stessi pezzi, sanno cosa può causare lo spostamento di uno o di un altro elemento, e vedono chiaramente quanti ne rimangono sulla scacchiera all'avversario dopo una mossa.

Nel gioco a informazione incompleta, invece, di cui fa parte il poker, ogni giocatore non ha modo di sapere quali siano le strategie degli altri e quali strumenti possano avere in mano. In questo caso specifico, ogni pokerista conosce solo le sue carte e non ha idea di cosa abbiano tra le mani gli avversari e quali possano essere le loro strategie o le loro mosse, né possono immaginare quali altre carte potrebbero ricevere dal board.

Uno sport mentale che richiede lo stesso allenamento di uno sport agonistico

A questo punto è facile capire come il poker sia a tutti gli effetti uno sport, mentale, quasi psicologico, dove è richiesta la collaborazione lucida di testa e corpo.

Dietro a ogni pokerista professionista ci sono anni e anni di allenamento ed esercizio di concentrazione, la quale richiede necessariamente rigore, controllo, razionalità, calma, audacia, sangue freddo e, appunto, strategia.

A riconoscere il poker come sport mentale è l'Associazione Internazionale degli Sport Mentali (IMSA) da pochi anni.

Come lo sport agonistico, il poker richiede allenamento ed esperienza: sarà quest'ultima a dare la capacità a ogni giocatore di creare una propria strategia di gioco, di essere in grado di captare le tattiche degli avversari e i segnali da loro trasmessi, e di avere un'ottima dimestichezza con il calcolo delle probabilità. Per alcuni versi, il poker può tranquillamente essere paragonato al tennis: anche in questo gioco, infatti, sono essenziali concentrazione, strategia e controllo. Non è un caso, tra l’altro, che molti tennisti famosi, come Rafael Nadal e Boris Becker, considerino il poker un valido e assai utile allenamento, in grado di aiutare il loro stato mentale prima di ogni importante match.