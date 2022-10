A Chiusa di Pesio una riflessione attorno alla Castagna Cuneo IGP

La 24ª edizione della Festa del Re Marrone, in programma questo fine settimana a Chiusa di Pesio (CN), si apre venerdì 21 alle 17:30 nella sala incontri del Parco Naturale del Marguareis, in via Sant’Anna, con il convegno “La castagna come leva strategica per lo sviluppo locale – Riflessioni attorno alla Castagna Cuneo IGP” organizzato dall’amministrazione comunale e da La Chiusana, l’associazione di valorizzazione del Marrone di Chiusa di Pesio e delle castagne della Valle Pesio.

A partire dal progressivo affermarsi del turismo sostenibile e degli stili di vita a basso impatto ambientale, si intende fare il punto sulla filiera, le risorse e le opportunità di crescita, anche turistiche, di questo prezioso frutto.

Intervengono: Chiara Bardini, Azienda Agrimontana S.pA; Marco Bozzolo, Azienda Agricola Marco Bozzolo; Mauro Bernardi, A.T.L. Azienda Turistica Locale del Cuneese; Livio Chialva, Consorzio di Valorizzazione e Tutela della Castagna Cuneo IGP. Modera il giornalista Stefano Parola de La Repubblica Torino.