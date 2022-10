A febbraio torna il Festival di Sanrito: online il bando concorrenti

Dopo un anno di assenza e sette edizioni alle spalle torna la musica live di SANRITO – Piccolo Festival Grandi Canzoni che apre il bando concorrenti per l’8a edizione che si terrà il 10 e 11 febbraio 2023 presso l’Auditorium Foro Boario a Cuneo.

L’opportunità di inviare le candidature scade il 5 dicembre ed è aperta a tutt*, esordienti, professionist*, solist*, band, senza limiti di età e genere musicale purché i testi siano in lingua italiana, le concorrenti e i concorrenti selezionati verranno annunciati pubblicamente il 16 dicembre 2022 durante una serata-evento presso Open Baladin a Cuneo: sarà la prima occasione per incontrarsi, conoscersi ed entrare nell’atmosfera del Festival.

Il testo completo è scaricabile sulla pagina www.sanritofestival.it

Ideato nel dicembre 2014 sulla falsariga dello storico festival della canzone italiana di

Sanremo, il Sanrito si propone fin dall’inizio, con la prima edizione del 2015 di essere un “Rito”da proporre ogni anno, nelle stesse date del famoso festival ligure, il venerdì e il sabato, rigorosamente in contemporanea.

L’apprezzamento del pubblico, la promozione del festival, il passaparola dei partecipanti e degli spettatori, hanno fatto sì che dall’esordio le potenzialità di crescita dell’evento aumentassero di anno in anno, fino ad avere la necessità di essere “trasferito”, nel 2019, dal piccolo club della frazione di Margarita, L’Isola Condorito, luogo in cui è nato e si è sviluppato, alla città di Cuneo, presso nuovo spazio Varco&Auditorium Foro Boario, dove ha trovato una più ampia possibilità di espressione e visibilità.

L’obiettivo di questa edizione è affermarsi come Festival Cuneese e punto di riferimento annuale per la città, ma anche per chi, da fuori città, è interessato alla musica originale, di qualità e prodotta dal basso.

Il 10 e 11 febbraio 2023 i concorrenti selezionati si sfideranno sul palco, accompagnati dall’Orchestra - cuore pulsante dell’evento - che arrangia e accompagna magistralmente tutti i brani in concorso.

L’8a edizione saluta lo storico batterista Lillo Dadone che non potrà essere presente e dà il benvenuto ad Agnese Valmaggia e il bentornato a Maurizio Guzzi “Il Cardinale”, tutti gli altri componenti sono confermati: Ben Newton, Elia Zortea, Filippo Ansaldi, Giaime Mannias, Marco Santullo, Nicolò Bottasso, Sergio Caputo, Tom Harp Newton, Tommaso Sorba e Caputo Sergio.

“Quest’anno Sanrito è mancato, dopo la grande sfida del 2021 in cui abbiamo fatto un’edizione di successo interamente online, ci siamo confrontate più volte e pensavamo che fosse solo una nostalgia personale - dicono le organizzatrici dell’edizione 2023 Francesca Fiocco e Amina Marini - invece è da mesi che riceviamo messaggi e chiamate di persone che ci chiedono notizie. Abbiamo capito che continuare con questo progetto è una necessità collettiva.

Con la pandemia, la consapevolezza del bisogno di musica, arte e divertimento è cresciuta in tutti noi e la risposta di tutte le persone e le realtà che abbiamo ad oggi coinvolto ne è stata la conferma”.

Con il patrocinio del Comune di Cuneo e la collaborazione di Open Baladin, ATS service, Rima Maja, Magazzino sul Po, Collettivo Zaratan e Zoe in città, Birrovia Vecchia Stazione, 12100 Beers’ hop.