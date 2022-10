A Rifreddo torna la "Notte delle Streghe" con il concorso sul più bel fantoccio

Una delle novità di maggior successo delle ultime edizioni delle “Notti delle streghe” è stato il concorso: “Il più bel fantoccio delle Notti delle streghe”.

Un’idea nata quasi per caso a ridosso dell’evento 2015 che è piano piano cresciuta e che anche quest’anno viene riproposta per consentire a chi vuole partecipare in modo attivo alla manifestazione ma non può, o non vuole, prestare il proprio servizio di volontariato nella terribile serata di “Terrore nel borgo” che si terrà venerdì 21 e sabato 22 ottobre a partire dalle ore 20.

Gli stessi, infatti, potranno contribuire indirettamente alla buona riuscita dell'evento attraverso la creazione di fantocci con le sembianze di streghe, fantasmi ed altri terribili esseri.

Creazioni che saranno sistemate sul percorso è parteciperanno al concorso. Le adesioni all’iniziativa così come la richiesta di maggiori informazioni sulla stessa vanno indirizzate alla mail info@lenottidellestreghe.it oppure comunicate all’utenza telefonica 328.8815126.

Tra tutte le opere pervenute in Comune entro le 12 di venerdì 21 ottobre verranno poi premiate le tre più originali e simpatiche. Diversamente dagli altri partecipanti, i rifreddesi che aderiranno al concorso potranno autonomamente posizionare le proprie creazioni nelle vicinanze delle loro abitazioni.

Si ricorda che per tutte le informazioni sulla manifestazione, così come per le prenotazioni per Terrore nel borgo, si può consultare il sito internet www.lenottidellestreghe.it e che sullo stesso si possono trovare anche i riferimenti per la partecipazione al mercatino tematico.

