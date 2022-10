Ad Alba concerti della domenica mattina con l'undicesima edizione di "Classica"

Alba Music Festival presenta l’11ª edizione di CLASSICA, i Concerti della domenica mattina, con la direzione artistica di Giuseppe Nova.

I concerti si svolgono tutte le domeniche mattina alle ore 11 dal 9 ottobre al 27 novembre nella chiesa di San Giuseppe ad Alba. Otto appuntamenti musicali scandiscono le domeniche della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba e rappresentano uno spazio di piacere e di cultura, dedicato agli amanti della musica classica in uno dei periodi di maggior interesse e attrattiva per il territorio.



La programmazione di CLASSICA, con ensemble cameristici e solisti di alto livello, è rivolta ai numerosissimi appassionati che seguono assiduamente Alba Music Festival e allo stesso tempo completa il ricco calendario della città, offrendo, attraverso il linguaggio universale della musica, un ulteriore motivo di attrazione.



Numerose le attrattive di questa stagione musicale che, come sempre, presenta talenti e nomi prestigiosi della musica classica assieme a programmi di grande interesse o particolarità. Tra i programmi, ricordiamo l’inaugurazione con un omaggio al centenario della nascita del compositore belga César Franck, una delle figure più importanti della vita musicale francese nella seconda metà del XIX secolo, con il pianista Patrick Dheur, anche lui nativo di Liegi, e l’esecuzione della sua opera più conosciuta, capolavoro della musica cameristica, la Sonata in la maggiore nella versione con il flauto e la presenza di Giuseppe Nova. A seguire dalla Repubblica Ceca il pianista Martin Kàsic, il duo catalano formato da Sofia Cabruja e Carles Lama, il clarinettista Antonio Puglia con il pianista Mariano Meloni in un concerto tra classico, jazz e klezmer, il violinista virtuoso russo Vadim Tchijik con il chitarrista Frédéric Bernard in un viaggio da Paganini a Piazzolla, i pianisti Olga Monakh e Nicolas Bringuier, il trio formato da Patrick De Ritis, Primo fagotto dei Wiener Symphoniker con Sasha de Ritis e Michela de Amicis.



Biglietteria e prenotazioni posti

L’ingresso ai concerti sarà garantito preferenzialmente su prevendita online o all’ingresso il giorno stesso in caso di disponibilità.



Ingresso

Abbonamento a 8 concerti: 24 euro. Abbonamento a 8 concerti riservato agli Amici di Alba Music Festival (informazioni su www.albamusicfestival.com nella sezione apposita): 15 euro Gli abbonamenti sono acquistabili on line (www.albamusicfestival.com) o all’ingresso dei concerti.

Ingresso singolo con prevendita e posto riservato acquistabile online: 15 euro

In caso di disponibilità: ingresso singolo alla biglietteria, il giorno stesso: 15 euro

Ingresso gratuito per i minori di 10 anni



I concerti si tengono nella centralissima Chiesa di San Giuseppe, in Piazzetta Giovanni Paolo II ad Alba, e sono realizzati in collaborazione con il Centro Culturale San Giuseppe.



Partner

Città di Alba

Regione Piemonte – Fondazione Piemonte dal Vivo

Ente Turismo Alba Bra Langhe Roero

Consorzio Turistico Langhe Monferrato Roero

Associazione per il patrimonio dei paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato

Centro Culturale San Giuseppe



Calendario

Chiesa di San Giuseppe, ore 11



9 ottobre

Autour de César Franck - 200 anniversario

Giuseppe Nova flauto

Patrick Dheur pianoforte

Musiche di Donizetti, Saint-Saëns, Ravel, Dheur, Franck



16 ottobre

Musica da Salotto

Sacha de Ritis flauto

Patrick De Ritis fagotto

Michela de Amicis pianoforte

Musiche di Verdi, Rossini, Bellini, Donizetti



23 ottobre

L’Opera da Camera

Sofia Cabruja e Carles Lama, pianoforte a quattro mani

Musiche di Rossini, Bellini, Puccini, Saint-Saëns, Wagner



30 ottobre

Cahier de voyages n.1

Duo Mistral

Antonio Puglia clarinetto

Mariano Meloni pianoforte

Musiche di Bartòk, Walton, Piazzolla, Gardel



6 novembre

Omaggio a Chopin

Martin Kàsic pianoforte

Musiche di Chopin



13 novembre

Cahier de voyages n.2

Trio Felix

Mariella Gernone soprano

Giacomo Piepoli clarinetto

Flavio Peconio pianoforte

Musiche di Kreutzer, Puccini, Morricone, Piazzolla



20 novembre

Virtuosismi

Vadim Tchijik violino

Frédéric Bernard chitarra

Musiche di Paganini, Schubert, de Sarasate, Piazzolla



27 novembre

Romeo, Giulietta e altre storie

Duo Siloti

Olga Monakh e Nicolas Bringuier pianoforte a quattro mani

Musiche di Schubert, Mendelssohn, Čajkovskij, Brahms