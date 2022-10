Cuneo, ultimo appuntamento per il laboratorio di cartoni animati Cartoline animate

Ultimo appuntamento per il laboratorio di cartoni animati Cartoline animate, sabato 22 ottobre in piazza Galimberti a Cuneo, dove si potranno scoprire in prima persona le storie conservate nell'archivio della famiglia Galimberti e trasformale, con la tecnica dell'animazione a passo uno, in un vero cartone animato.



L'evento è rivolto a bambini e ragazzi dai 7 anni ai 14 anni e si svolge in due turni: il primo dalle 14.30 alle 17 ed il successivo dalle 16.30 alle 19.

Contributo di partecipazione: 5 euro - Prenotazioni: lascatolagialla@gmail.com

Durante il laboratorio per gli adulti accompagnatori possibilità di visitare il Museo Casa Galimberti. Ingresso e visita guidata gratuiti.

A tutti i ragazzi partecipanti verranno consegnati due biglietti a tariffa ridotta per il Museo Civico della Stampa di Mondovì.