In arrivo un Halloween da brividi al Parco fluviale Gesso e Stura

Quello che aspetta tutti coloro che, grandi e piccini, parteciperanno all’appuntamento speciale che il Parco fluviale Gesso e Stura ha preparato in occasione di Halloween sarà un pomeriggio da brivido, tra incanti e spaventigatti parlanti, spettri bambini, topi musicisti e vecchie attrici indomabili.

Venerdì 28 ottobre, alle ore 18, andrà infatti in scena all’Orto didattico del Parco fluviale lo spettacolo per famiglie con ragazzi dai 7 anni in su, “Caroline o Coraline?”, con Elisa Dani e Maurizio Baudino.

Ispirato al romanzo “Coraline”, scritto da Neil Gaiman e vincitore del premio Hugo e del premio Nebula come migliore romanzo breve, un’attrice e un musicista costruiranno in scena una partitura per voce e musica, che racconta la storia di una ragazzina un po’ dark e che terrà con il fiato sospeso fino alla fine tutti gli spettatori. Alla protagonista toccherà infatti sconfiggere il buio e lottare contro una strega che finge di essere sua madre. Privilegiando gli aspetti dell’emotività e del rapporto parola-suono si offrirà ai ragazzi un piacevole ed accattivante ascolto e li si accompagnerà nel mondo della parola scritta come un territorio intrigante, tutto da esplorare per le sue molte possibilità espressive.

La partecipazione allo spettacolo è a pagamento (5 euro a persona la tariffa sia per gli adulti che per i bambini) e il biglietto è acquistabile direttamente online dal sito del Parco fluviale (www.parcofluvialegessostura.it) oppure presso l’Infopoint del Parco, in piazzale Walther Cavallera 13, che dal 17 ottobre osserva l’orario di apertura invernale, vale a dire dal martedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 16.30.

In caso di pioggia lo spettacolo si svolgerà alla Casa del Fiume.

Queste e molte altre iniziative e tutti i dettagli sono consultabili sul calendario “Autunno al Parco” scaricabile dal sito del Parco. Per ulteriori informazioni è inoltre possibile contattare la segreteria del Parco telefonando allo 0171.444501 o scrivendo a eventi.parcofluviale@comune.cuneo.it.

Alcune delle iniziative sono finanziate nell’ambito del programma Interreg Alcotra Italia Francia 2014-2020 Piter ALPIMED progetti “Mobil”, “Patrim” e “Clima”.