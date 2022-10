Torna a Sant'Anna di Valdieri la festa del Soccorso Alpino di Cuneo

Con il motto “Aiuta chi ti aiuta”, ritorna dopo 2 anni di pausa forzata domenica 23 ottobre la festa del Soccorso Alpino di Cuneo. Una giornata di incontro con la comunità locale e con tutti coloro che amano la montagna, per far conoscere e promuovere l’attività di volontariato del Soccorso Alpino che come da tradizione si terrà a Sant’Anna di Valdieri, con il prezioso supporto della Pro Loco.

A seguire una grande polentata preparata dalla Pro Loco, al termine della quale, dalle 14 in poi, si potranno osservare, in diverse postazioni allestite nel paese, attività di ricerca con unità cinofile e attività sanitarie curate dai medici e infermieri del Soccorso. Ricco il programma a sorpresa preparato per i più piccoli sempre sul tema della sicurezza in montagna al quale seguirà la lotteria finale con numerosi premi per tutti con l' incasso della quale si finanzieranno nuove attrezzature tecniche e momenti di formazione per migliore sempre di più l'efficenza della squadra di soccorso.

La giornata oltre ad essere un momento di condivisione e di festa tra i volontari, le loro famiglie e tutti i simpatizzanti che vi prenderanno parte sarà anche l'occasione per tracciare un bilancio sugli interventi che anche quest'anno sono stati numerosi in Valle Gesso e per presentare le nuove iniziative che saranno messe in campo per la prossima stagione invernale.