Cioccolato nel Monferrato: un’edizione da record per Altavilla Monferrato.

Edizione 2022 da record: un’area di 40 metri lineari dedicata esclusivamente ai laboratori del cioccolato, circa 120 bancarelle di cioccolatieri e artigiani lungo le vie del borgo; oltre 650 persone hanno consumato il pranzo tipico monferrino servito dal Comune in collaborazione con la Pro Loco di Altavilla e Franchini presso l’area ristoro, più di 90 litri di cioccolata calda è stata gustata dai visitatori, oltre 150 bambini si sono trasformati in piccoli chef per un giorno con il “Ciocco-lab” allestito nell’area animazione, decine di fotografi alla ricerca dello scatto perfetto per la seconda edizione di del concorso fotografico promosso in collaborazione con IgersAlessandria.

Cioccolato in Monferrato è un appuntamento consolidato, una tradizione che si ripete da vent’anni la terza domenica di ottobre, con l’obiettivo di valorizzare il cioccolato artigianale e l’arte della sua lavorazione. Come? Non solo offrendo prodotti d’eccellenza, ma anche promuovendo la conoscenza del cioccolato partendo dai più piccoli. Proprio per loro sono pensati i laboratori Cicco-lab, dedicati alla lavorazione del cioccolato.

Ce n'era per tutti i gusti: al latte o fondente, aromatizzato o puro, da mangiare a morsi direttamente dalla barretta oppure da sorseggiare passeggiando lungo le vie del borgo, perdendosi tra gli artigiani che esponevano le loro creazioni o ammirando il panorama mozzafiato sulle colline del Monferrato patrimonio dell’UNESCO che si vede lungo tutto il percorso fieristico.

Massimo Arrobbio, sindaco di Altavilla:“Sono felicissimo che anche questa straordinaria edizione sia perfettamente riuscita. Cioccolato nel Monferrato è una vera e propria celebrazione del cioccolato, un appuntamento fisso, ludico e gastronomico che vuole proporre la cultura del consumo consapevole e responsabile dei prodotti sani, buoni e genuini, così come la cultura della sua lavorazione.

Come sempre, i ringraziamenti vanno innanzitutto a tutti coloro che hanno lavorato senza sosta da mesi per manovrare questa straordinaria, quanto complicata, macchina dei preparativi di “Cioccolato nel Monferrato”. Ne è uscita, una giornata stupenda, il paese era colmo di persone che provenivano da ogni parte della regione e non solo e questo è senza dubbio una vetrina considerevole per il “mio bel paese in cima alla collina”, ma anche per l’intero territorio circostante, essendo anche un’ottima occasione di valorizzazione del territorio.

Vi aspettiamo il prossimo anno, con ancor più partecipazione, pronti ad immergervi ancora una volta nell’inebriante cioccolato artigianale, sempre la terza domenica di ottobre, perché la vera festa dell’autunno monferrino è solo ad Altavilla Monferrato”.