Cuneo, il Santa Croce attiva ambulatorio per il sanguinamento uterino anomalo [VIDEO]

Un nuovo ambulatorio per il sanguinamento uterino anomalo è stato attivato dall’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle.

Si trova nel Centro Salute Donna, in via Coppino 26 a Cuneo, un’area ambulatoriale dedicata a tutte le esigenze della donna, in gravidanza e non.

L’ambulatorio è aperto, con accesso diretto senza prenotazione, tre giorni alla settimana: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 15,30.

“Un progetto molto importante per la gestione del sanguinamento uterino – spiega Andrea Puppo, primario di Ostetricia e Ginecologia dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle -. Un sintomo che desta molta preoccupazione nelle pazienti e che, spesso, richiede un iter lungo per poter arrivare a una diagnosi. Con questo progetto, le pazienti saranno sottoposte agli accertamenti necessari in tempi brevi. Il sanguinamento uterino è un sintomo frequente, spesso collegato a una patologia benigna che viene risolta in modo semplice. Ma, in alcuni casi, soprattutto in post menopausa, può indicare un possibile tumore dell’endometrio e questo percorso ne facilita la diagnosi precoce”.