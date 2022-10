Saluzzo: il Natale si accende, ma senza le luminarie

Le luminarie dello scorso anno a Saluzzo in corso Italia

Non le luminarie classiche nelle vie del centro, simbolo visivo del Natale e della sua atmosfera, ma allestimenti alternativi ed eventi in grado di creare in ogni caso la festosità del tempo natalizio. Il no ad un'illuminazione esagerata è praticamente unanime anche a Saluzzo, tra i commercianti.

Anche nell’antica capitale del Marchesato l’Ascom del territorio segue l’indicazione provinciale: sobrietà.

"Il periodo lo richiede e soprattutto la categoria segnala alla cittadinanza la difficoltà del momento dovuto a bollette stratosferiche. Festeggiamo il Natale si, ma quest'anno, come è giusto, in modo diverso - afferma il presidente Ascom Saluzzo Danilo Rinaudo. Stiamo pensando ad eventi di animazione e attrazione visiva natalizi, alcuni nostri, altri organizzati con il CCN, la Fondazione Berton e il Comune che ringraziamo per la comprensione e disponibilità.

Non verrà chiesto alcun contributo ai commercianti, ma si attingerà solo a fondi dell’associazione".

Tra le iniziative già in calendario un allestimento di pini e il villaggio di Natale in piazza Cavour, oltre ad una domenica di "negozi aperti", a fine novembre, in collaborazione con il Centro Commerciale Naturale.

L’adesione per l’edizione invernale di “Negozi in strada” sarà gratuito, sottolinea ancora Rinaudo.

Gli eventi del programma, afferma il portavoce CCN Massimo Rea, saranno annunciati dopo la riunione tra Comune, CCN Saluzzo, Ascom del territorio in programma domani.

Francesca Neberti, assessore alle produttive del Comune. "Non ci saranno le luminarie classiche nelle vie del centro, ma verranno sviluppate una serie di iniziative e installazioni per creare in ogni caso una atmosfera natalizia, magari diversa da quella a cui eravamo abituati, ma sempre di Natale.

Il Comune posizionerà anche quest'anno l’albero e la capanna in piazza Vineis. "Negli anni – aggiunge - tanti commercianti hanno fatto investimenti privati e ad esempio via Ludovico e piazzetta Santa Maria, avranno le loro luci natalizie".

L’indirizzarsi verso scelte diverse, in funzione del risparmio energetico, aggiunge l'assessora è anche una scelta simbolica importante di condivisione dei problemi, legati all’aumento agli aumenti in bolletta che toccano il commercio, ma che stanno creando problemi a tante famiglie.

Sono sempre più numerose a Saluzzo (e aumenteranno ancora si dice) i negozi con le vetrine spente, alcuni anche subito dopo la chiusura serale a causa delle bollette insostenibili passate magari da 150 a 500 euro come quelle di casa.