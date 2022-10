Ecomaratona del Barbaresco e del Tartufo Bianco d'Alba: tutti ai nastri di partenza!

Tutto è ormai pronto e le Langhe albesi attendono con trepidazione domenica prossima 23 ottobre la tredicesima edizione della spettacolare Ecomaratona del Barbaresco e del Tartufo Bianco d'Alba organizzata dall'associazione sportiva Triangolo Sport Langhe Monferrato Roero.

Sabato scorso si è tenuta a Alba nella sala della Resistenza, la Conferenza stampa di presentazione, alla quale hanno partecipato le istituzioni locali e una platea molto interessata.

La Grande Maratona delle Langhe, evento di rilevanza internazionale, patrocinato dalla Regione Piemonte, e organizzato in accordo con i Comuni interessati di Alba, Barbaresco, Neive e Treiso, si svolge su percorsi podistici disegnati nel verde delle meravigliose colline circostanti su due distanze di 42 e 21 Km. e prenderà il via alle ore 9,00 ai piedi del Duomo di Alba.

Quest'anno la gara raccoglie partecipanti stranieri provenienti da Norvegia, Svezia, Finlandia, Danimarca, Francia, Svizzera, Olanda, Germania, Slovacchia, Giappone, Usa, con la presenza italiana da almeno 11 regioni, ad oggi, poichè le iscrizioni sono ancora aperte. Tra gli altri sarà di ritorno il norvegese campione del mondo di sci di fondo 50 km a Sapporo 2007 e altre medaglie d’oro in carriera, Odd Bjorn Hjelmeset e l'esordio dello svedese Tomas Trolltoft, ultrarunner, classificatosi lo scorso anno secondo del suo paese all'UTMB Mont Blanc.

Sarà anche in gara il piacentino Renato Zanelli che quest'anno si è fregiato del singolare titolo di campione del mondo di Plogging (la corsa in abbinamento alla raccolta rifiuti).

La gara regina è la maratona, il cui video percorso dei 42,195 km (cosi come quello della 21 km) sono disponibili sul canale youtube.(digitare video percorso ecomaratona). Il vincitore si aggiudicherà il trofeo d’artista a tema, quest’anno realizzato da Luigi Carbone. Tra i premi assoluti ovviamente il preziosissimo vino Barbaresco. (Main: Produttori, Pertinace, Piazzo, Pier, Noi Vignaioli).

Per la vittoria finale, tra i favoriti c' è sicuramente Francesco Mascherpa, il vincitore dello scorso anno, che partirà con il numero uno, puntando a un prestigioso bis. E' una gara impegnativa e non mancheranno sicuramente le sorprese e gli outsider, anche in campo femminile.

Altri titoli in palio, il trofeo Caduti 2° Reggimento Alpini per il primo classificato della provincia di Cuneo, e il premio Club 42,195 memorial Piscopo città di Alba per il primo albese al traguardo.

Per i partecipanti è pronto un pacco gara con maglia tecnica esclusiva, vino Barbaresco, e una splendida medaglia celebrativa finisher. Animerà la manifestazione nelle fasi della partenza e degli arrivi la fanfara dei Bersaglieri di Asti con ben ventiquattro elementi musici mentre le ragazze della Ginnastica Alba faranno festa sui ritmi di Rocco DJ. L'accoglienza atleti (pacco gara), sarà organizzata nel bellissimo Teatro Sociale della città nella contigua piazza Vittorio Veneto, animata dal Baccanale con i borghigiani di San Martino e delle Rane.

Tutte le informazioni, regolamento e iscrizioni si possono trovare sul sito www.triangolosport.it