Tutela Legale Spa e Cuneo Granda Volley per continuare a crescere insieme

Per la quarta stagione sportiva consecutiva Tutela Legale Spa è sponsor di Cuneo Granda Volley. Un rapporto di collaborazione, quello tra la giovane e dinamica compagnia assicurativa con sede a Milano e la società di via Bassignano, che dalla stagione 2019/2020 è diventato sempre più forte e promette di continuare a crescere.

Per il terzo anno di fila il marchio di Tutela Legale Spa sarà presente sulla maglia da gioco della Cuneo Granda S.Bernardo, che verrà svelata ufficialmente questa sera, mercoledì 19 ottobre alle ore 20:30, al palazzetto di Cuneo nell'ambito della presentazione della squadra.

Nei passati campionati la dirigenza della compagnia assicurativa milanese, che da sempre ha un forte legame con la Provincia Granda, non ha mai fatto mancare il suo supporto alla squadra, assistendo spesso alle partite casalinghe delle gatte. La scorsa primavera il palazzetto di Cuneo ha ospitato un incontro di una parte della rete di Tutela Legale Spa, cui è seguito un mini torneo di pallavolo al quale hanno partecipato anche l'ex allenatore cuneese Andrea Pistola, la capitana biancorossa Noemi Signorile e le compagne di allora Ilaria Spirito e Federica Stufi.

GIOVANNI GRAVA, AMMINISTRATORE DELEGATO DI TUTELA LEGALE SPA «Rinnoviamo con convinzione il nostro supporto a questa vivace associazione sportiva con la quale condividiamo i principi di lealtà e collaborazione, che rappresentano anche elementi valoriali della nostra identità. Per la nostra Compagnia lo sviluppo dell'impresa non è separato da quello del sistema relazionale e della valorizzazione del territorio; questo sodalizio lo documenta».

PAOLO CORNERO, DIRETTORE GENERALE CUNEO GRANDA VOLLEY «Avere ancora il marchio di Tutela Legale Spa sulla maglia da gioco è motivo di orgoglio e stimolo a ben figurare. Nella scorsa stagione la nostra squadra è stata tra quelle con la maggiore esposizione su Rai e Sky, e anche quest'anno ci sono tutti i presupposti per poter dare grande visibilità ai nostri sponsor, viste le tre dirette televisive nelle prime sei giornate di campionato. Il nostro grazie va in particolare all'amministratore delegato Giovanni Grava e al direttore generale Stefano Buraglio: è merito loro e della loro passione se Tutela Legale Spa è per noi non solo uno sponsor, ma un vero e proprio partner».