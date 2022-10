Volley, la A2 maschile torna in campo. Stasera Cuneo in trasferta a Cantù: "Concentrati sull'obiettivo vittoria" (VIDEO)

Dopo la vittoria per 3-0 con Motta di Livenza, stasera Cuneo è in trasferta a Cantù (Ph: Valerio Giraudo)

Parte subito a razzo il campionato di pallavolo maschile della serie A2, che in una settimana gioca tre turni.

Per la BAM Acqua S.Bernardo Cuneo saranno anche tre le partite consecutive di fronte al pubblico amico: dopo la seconda giornata di tre giorni fa con Motta di Livenza, domenica prossima la sfida a Lagonegro e sei giorni dopo (anticipo serale di sabato 29 ottobre alle 20.30) giocherà ancora di fronte al pubblico, contro Ravenna.

Prima, però, il turno infrasettimanale di stasera a Cantù.

Una trasferta che gli uomini di Max Giaccardi affrontano in giornata: partenza stamattina presto, rifinitura sul campo nel pomeriggio e stasera alle 20.30 la partita (diretta per abbonati su Volleyball Tv).

I tre punti conquistati contro Motta di Livenza consegnano all'allenatore una squadra più concreta rispetto l'esordio di campionato a Brescia: pur non giocando a mille, con i veneti Cuneo ha avuto la capacità di chiudere ogni set dopo lunghi testa a testa.

A Cantù, Botto (probabilmente ancora fuori per i postumi dell'estrazione del dente del giudizio effettuata venerdì scorso) e compagni troveranno una Libertas alla ricerca dei primi punti stagionali: la squadra dell'ex Alessandro Preti (anche la sua presenza in campo è fortemente in dubbio per problemi fisici) finora ha vinto un solo set, sul campo di Santa Croce. Non per questo, però, sarà più semplice affrontarla.

"Loro sono un po' in difficoltà - dice il palleggiatore della BAM Acqua s.Bernardo, Matteo Pedron -, ma sappiamo che non sarà comunque semplice riuscire a vincere. Dovremo essere bravi a continuare nella direzione intrapresa contro Motta"

"La partita contro Motta ci ha lasciato delle buone sensazioni. alla fine il lavoro che stiamo facendo in palestra ci piò portare a buoni risultati", analizza invece il centrale Nicholas Sighinolfi.

Che a proposito della partita di stasera a Cantù aggiunge: "Speriamo di continuare con lo stesso trend positivo. Sono un fan delle partite ravvicinate, perché non perdi il ritmo gara. Cantù è un po' martoriata dagli infortuni, ma noi non dobbiamo farci distrarre e restare concentrati sul nostro obiettivo".

Il calendario completo della terza giornata di andata:

Consar RCM Ravenna – Agnelli Tipiesse Bergamo

HRK Motta di Livenza – Delta Group Porto Viro

Consoli McDonald’s Brescia – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

Cave del Sole Lagonegro – BCC Castellana Grotte

Pool Libertas Cantù – BAM Acqua S. Bernardo Cuneo

Videx Yuasa Grottazzolina – Kemas Lamipel Santa Croce

Tinet Prata di Pordenone – Conad Reggio Emilia

La classifica aggiornata dopo due giornate: