Si avvicina l'esordio in campionato per la Lpm Bam Mondovì, che domenica pomeriggio (ore 17) aprirà le porte del PalaManera per ospitare il big-match contro la Futura Giovani Busto Arsizio delle ex pumine Elisa Zanette e Viola Tonello.

Un'overture da brividi per una gara che si preannuncia scintillante ed emozionante. A quattro giorni dal match abbiamo raccolto le sensazioni della schiacciatrice Marika Longobardi, pronta e carica per il primo difficile esame. Eccola ai nostri microfoni: