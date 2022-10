Volley A2/M: la Bam Acqua San Bernardo Cuneo si scioglie come neve al sole! La Libertas Cantù vince in rimonta per 3-1

Brutto passo falso per la Bam Acqua San Bernardo Cuneo, che nella trasferta in casa della Libertas Cantù incappa in una inattesa sconfitta per 3-1. Eppure l'inizio del match aveva lasciato pensare a una serata decisamente meno amara per la formazione di coach Giaccardi. Il tecnico dei cuneesi decideva di lasciare a riposo Simone Parodi, ma la partenza di Santangelo e compagni era ordinata e incisiva, con la conseguente conquista del parziale.

Anche nel secondo set le cose sembravano mettersi bene per il Cuneo, fino al 20-22. Da quel momento in poi nella squadra di Giaccardi qualcosa si inceppava. Gli attacchi della Bam diventavano sempre meno precisi e incisivi, mentre dall'altra parte della rete si registrava una difesa ferrea e un attacco trascinato da un super Giuseppe Ottaviani. Il Cuneo non riusciva ad uscire dall'impasse e così per la squadra di coach Denora arrivava una meritata per quanto inattesa vittoria per 3-1.

PRIMO SET: partenza all'insegna dell'equilibrio con le due squadre appaiate sul 5-5. Break per i padroni di casa, avanti 8-6. I canturini di coach Denora attaccano con precisione e sul 12-9 dalla panchina cuneese arriva la prima richiesta di time-out. La mossa produce gli effetti sperati e con Sighinolfi al servizio il Cuneo ritrova prontamente la parità sul 12-12. L'attacco vincente di Santangelo porta la formazione di Giaccardi in vantaggio sul 15-16. A chiedere il time-out questa volta è coach Francesco Denora. Il Cuneo sembra aver preso le contromisure giuste agli avversari e il distacco sale di quattro lunghezze sul 16-20. Nuovo time-out richiesto da Cantù. Sul 19-24 arrivano ben cinque set-point per la formazione cuneese. Al terzo tentativo ci pensa Andrea Santangelo a trafiggere il muro dei padroni di casa per il punto del definitivo 21-25.

SECONDO SET: il Cuneo riparte di slancio e con due attacchi centrali vincenti si porta subito sullo 0-2. La risposta dei padroni di casa non si fa attendere e il punteggio torna in equilibrio sul 2-2. Break della Bam avanti 7-10. Qualche errore di troppo in fase di finalizzazione per la Libertas e sul punteggio di 11-14 coach Denora ferma il gioco e chiama il time-out. Ottaviani prova a tenere a galla la Libertas. Anche Luca Chiapello sale in cattedra e piazza il punto che consente al Cuneo di restare a +3. Reazione d'orgoglio di Cantù, che riesce a riportare il punteggio in equilibrio sul 18-18. Si continua a lottare punto a punto e sul 22-22 coach Giaccardi preferisce chiamare il time-out. L'errore al servizio di Codarin porta in dote alla Libertas un set-point sul 24-23. L'occasione per i padroni di casa e ghiotta e Preti la sfrutta a dovere chiudendo il parziale sul 25-23.

TERZO SET: avvio in equilibrio con il punteggio sul 2-2. Formazione ospite appannata e Cantù ne approfitta per portarsi sul 9-6. Ace per Compagnoni, complice il nastro della rete e i brianzoli che restano avanti sul 12-10. La Libertas alza il muro e per Cuneo diventa complicato trovare i pertugi giusti. Con i padroni di casa in vantaggio sul 17-13 arriva puntuale la richiesta di time-out da parte di Giaccardi. Entra in campo Kopfly per cercare di smuovere le acque. Cantù tiene a bada gli sterili attacchi cuneesi e la Libertas vola sul 22-17. Nuovo time-out chiesto da Giaccardi. Sul 24-18 arrivano sei set-point per la formazione lombarda. L'errore al servizio di Lanciani chiude il set sul 25-19.

QUARTO SET: i padroni di casa partono forte anche nel quarto set e dopo il muro di Compagnoni si portano sul 4-2. Il Cuneo prova a reagire e dopo aver ottenuto la parità trova anche il punto del 5-6. Si lotta punto a punto con il tabellone che indica il punteggio di 9-9. Ace di Alberini e sul 10-9 Giaccardi chiama a raccolta la squadra per il time-out. Entra in campo Simone Parodi. Cuneo poco cinico in attacco e la Libertas resta a +2 sul 16-14. Colpo da maestro di Ottaviani e Cantù avanti 18-15. I padroni di casa volano sulle ali dell'entusiasmo e il vantaggio canturino sale di sei lunghezze sul 21-15. Il Cuneo prova a rendere meno pesante lo score. Sul 24-19 arrivano cinque match-point per la Libertas. La squadra di Giaccardi annulla le prime due chances e coach Denora chiama il time-out. Al rientro in campo arriva l'errore al servizio di Simone Parodi, che chiude set e match sul 25-21.

POOL LIBERTAS CANTU': Gianotti, Monguzzi, Butti, Gamba, Ottaviani 19, Aguenier 10, Mazza 6, Rota, Alberini 5, Rossi, Galliani 12, Preti 3, Compagnoni 12, Picchio. Allenatore Francesco Denora

BAM ACQUA SAN BERNARDO CUNEO: Cardona, Codarin 10, Parodi 2, Kopfly 1, Esposito, Lanciani, Pedron 3, Santangelo 23, Lilli, Chiapello 8, Botto 13, Bisotto, Sighinolfi 9. Allenatore Massimiliano Giaccardi

SEQUENZA SET: (21-25; 25-23; 25-19; 25-21)