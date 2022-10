Volley maschile A3: il Monge-Gerbaudo Savigliano riceve Garlasco nel turno infrasettimanale

Senza nemmeno il tempo di godersi fino in fondo la prima vittoria piena stagionale, è già l’ora di tornare in campo per il Monge-Gerbaudo Savigliano, che, questa sera (mercoledì 19 ottobre) alle ore 20.30, attende al Pala San Giorgio di Cavallermaggiore il Moyashi Garlasco.

L’avversario. L’avversario di turno è allenato da coach Vittorio Bertini, che in Piemonte ha vissuto in passato esperienze sia come palleggiatore (a Torino) che come allenatore (a Ciriè). Garlasco è già stato sparring partner in ben due test pre-campionato dei ragazzi di coach Lorenzo Simeon, entrambi combattuti fino all’ultimo pallone. Fin qui, i lombardi hanno raccolto due sconfitte in altrettante partite, ma hanno affrontato compagini di ottimo valore: dopo il ko al tie-break in casa di Parma, infatti, Puliti e compagni si sono arresi 3-1 domenica, nell’esordio casalingo al PalaRavizza di Pavia contro Fano (1-3). Tra i giocatori più pericolosi, sicuramente Stefano Giannotti, esperto opposto da 37 punti in due partite.

Qui Monge-Gerbaudo Savigliano. Capitan Dutto e compagni arriveranno all’incontro galvanizzati dopo la bella vittoria di sabato sera contro Bologna e con la voglia di confermarsi nelle parti alte di classifica, che occupano grazie ai quattro punti conquistati in due giornate. “Conosciamo Garlasco dallo scorso anno: sono un’ottima squadra e si sono rafforzati molto, con uno degli opposti più forti della categoria e alcuni giocatori d’esperienza. – spiega il libero Daniele Gallo, vice-capitano saviglianese - Si presenteranno a Cavallermaggiore con la fame di chi ha raccolto poco nelle prime due uscite. Dovremo essere bravi a sfruttare il fattore campo, come fatto contro Bologna: sbloccarsi è stato fondamentale, sia a livello di classifica che dal punto di vista mentale”. Nel gruppo a disposizione di coach Simeon, da segnalare una curiosità: allo schiacciatore Andrea Nasari mancano 10 punti per raggiungere quota mille in carriera.

I precedenti. Lo storico degli incontri tra le due compagini pende totalmente a favore di Garlasco, che lo scorso anno vinse sia la gara d’andata che quella di ritorno contro Savigliano. Nel primo atto, fu una vera battaglia, testimoniata dal 2-3 finale maturato a Cavallermaggiore, con il tie-break concluso sul 12-15. Nel secondo, invece, quando la corsa salvezza era più che mai accesa, Savigliano si arrese 3-0 in Lombardia, ma con ben due set persi ai vantaggi 27-25.

I biglietti. Da martedì 11 ottobre e fino alle ore 16 di mercoledì 19 ottobre è possibile acquistare i biglietti per la sfida Monge-Gerbaudo Savigliano-Moyashi Garlasco sulla piattaforma Liveticket.it. in alternativa, sarà possibile acquistarli al botteghino del Palazzetto dello Sport di Cavallermaggiore. La partita sarà trasmessa in diretta su YouTube, al canale ufficiale della Lega Volley.