I musei di Alba presentano il progetto “Gulp!Splash!Bang! Racconti digitali a fumetti”

Venerdì prossimo, 28 ottobre (ore 18), al Museo Diocesano di Alba verrà presentato Gulp! Splash! Bang! Racconti digitali a fumetti, il nuovo progetto del Sistema Museale Albese, con capofila il Mudi, il Museo Diocesano, pensato per aiutare il pubblico dei musei di Alba a comprendere i contenuti, l’arte e la storia in modo divertente e innovativo e per far conoscere queste realtà a un numero di visitatori sempre più ampio.

L’iniziativa, sostenuta dalla Fondazione CRC all’interno del bando “Fuori Orario 2021” ha come obiettivo la crescita dell’offerta culturale dei musei della città attraverso l’uso di nuovi strumenti digitali di qualità, in questo caso utilizzando il linguaggio pop del fumetto.



Interverranno Boban Pesov, artista fumettista e content creator, Virginia Messina, content creator, Ceo di Blue Monkey e regista digitale dell’operazione che, con il supporto degli storici dell’arte Silvia Gallarato (direttrice del Museo Diocesano) e Martina Marucco, e dall’archeologa Marianna Ceppa, ha seguito il riadattamento dei contenuti, le riprese, l’editing dei video, la realizzazione del sito e del canale YouTube su cui sarà possibile fruire dei video anche da remoto.



Il Museo Diocesano è da anni impegnato in una sfida tutt’altro che facile: i Musei devono essere un luogo aperto a tutte le fasce di età ed è indispensabile, per attuare un effettivo cambiamento di visione, educare i più giovani a viverlo come uno spazio in cui trascorrere il proprio tempo e formulare riflessioni sulla storia e sulla cultura per comprendere meglio il presente.

Ecco dunque entrare in gioco il fumetto, un linguaggio che negli ultimi 10 anni è uscito dalla cultura di nicchia per conoscere nuova fortuna nella letteratura di adolescenti ed adulti. In "Gulp! Splash! Bang! Racconti digitali a fumetti", illustrazioni digitali e video incontrano l’arte, l’archeologia e la storia più antica, per creare contenuti nuovi ed unici che raccontano in modo semplice e divertente le opere conservate nei musei di Alba e la storia del territorio.

Boban Pesov e lo staff del Mudi, durante la presentazione, illustreranno l’iter di questo ultimo anno di lavoro e le modalità di fruizione dei 26 “racconti digitali a fumetti”, ovvero video pillole della durata di pochi minuti che, grazie alla voce e alla matita di Boban, raccontano i musei di Alba e le opere in essi conservate con un linguaggio scorrevole e comprensibile ai più piccoli e coinvolgente per giovani e adulti, perché non perde mai di scientificità e puntualità dei dati forniti.





Gulp!Splash!Bang! dimostra come, grazie alla cooperazione di un team eterogeneo nelle competenze, le tecnologie digitali possano rendere un prodotto culturale sorprendente (Gulp!), dirompente (Splash!), esplosivo (Bang!).

La partecipazione è libera e rivolta a tutti. È gradita la prenotazione scrivendo a mudialba14@gmail.com. Per info: https://www.visitmudi.it/evento-inaugurazione-gulp-splash-bang-racconti-digitali-a-fumetti/



Proseguono inoltre i workshop per le famiglie e gli appassionati di arte e disegno Gulp! Splash! Bang! Disegna al Museo! che si terranno:

venerdì 28 ottobre h. 16.30 - Mudi Museo Diocesano

domenica 20 novembre h. 16.30 - Mudi Museo Diocesano

domenica 27 novembre h. 15.00 e 16.30 - Chiesa di San Giuseppe



I workshop sono gratuiti e sono pensati per tutte le età.

Prenotazione obbligatoria: tel. 345.7642123 – mudialba14@gmail.com

Per info: https://www.visitmudi.it/gulp-splash-bang-disegna-al-museo/.