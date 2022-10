Il The Guardian elogia l'antico piatto della bagna càuda

The Guardian: «Bagna càuda is glorious», a firma della giornalista Liz Boutler. Un piatto antico, a base di aglio e acciughe, ottimo con le verdure e l’uovo, che incarna la tradizione culinaria di Langhe e Roero, che ha affascinato il famoso giornale inglese, fondato nel 1821 a Manchester ed ora con quartier generale a Londra, che ha dedicato un approfondimento alle nostre terre.

E la gloria aspetta anche a ciò che la nostra zona sa offrire: grandi vini, cucina eccellente, colline disegnate dai vigneti con percorsi e sentieri per bikers e runners, panorami mozzafiato e colori autunnali che esplodono in mille sfumature, senza dimenticare le opere d’arte come la Cappella del Barolo dipinta da Tremlett e Sol Le Witt.

La giornalista elogia anche i grandi protagonisti del territorio: dai produttori di vino di Langhe e Roero, citando Giovanni Negro e la cantina Ceretto, i ristoranti e le strutture ricettive. Tutto porta a gustare il Piemonte in un ricco e succulento piatto, a base di ingredienti della tradizione e della valorizzazione del vivere in luoghi unici, apprezzati dal mondo, ed elogiati anche dal The Guardian.