La coltura della patata viola a Mombarcaro… e il piatto si colora!

Se volete atteggiarvi a grandi chef gourmet, dovete iniziare a chiamare la patata viola con il suo vero nome: patata vitelotte. Altra nozione da non dimenticare è che la patata viola è originaria del Perù e del Cile, tuttavia oggi viene coltivata con successo anche in Europa, dove è approdata al tempo della colonizzazione (1400/1500).

Sono patate che si caratterizzano non solo per il colore, ma anche per le proprietà benefiche in quanto sono ricche di antiossidanti, riducono il rischio di malattie cardiache, hanno azione preventiva nei confronti dei tumori e, grazie al contenuto di antocianine, agiscono proteggendo l’organismo dall’invecchiamento precoce. Inoltre contengono vitamina C, potassio, senza contare l'apporto di fibre e carboidrati complessi e vantano un importante potere saziante.