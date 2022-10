Su Youtube l'inedito di Giulia Giaccardi, cantante cuneese con l'anima blues

"Come Quando Fuori Piove" è il primo inedito di Giulia Giaccardi, cantante 33enne di Cuneo dalle inclinazioni blues.

La giovane cantautrice cuneese canta l'amore che non fa bene, dominato dall'attaccamento, l'amore che fa male, spesso senza fare rumore, come quando fuori piove...

Era un sogno accarezzato da tempo, per lei, quello di incidere un brano, dopo tanta gavetta, esibizioni per strada, serate, concorsi. E finalmente si è concretizzato. Musica e parole sono di Giulia, che ha registrato il brano alla Mam Recording, studio professionale che ha ospitato artisti come Levante, Max Gazzè e Subsonica.

A breve uscirà anche il videoclip, come sono in cantiere altri brani.

Rossa di capelli, energia e carisma da vendere, Giulia in questo brano ha dato voce ad alcune istanze personali, attraverso sonorità tipiche del panorama musicale americano, genere a cui la sua voce e il suo stile appartengono.