"Vogliamo vedere le stelle": i bambini della Materna di Rivoira chiedono al sindaco di spegnere i lampioni

"Vogliamo vedere le stelle. Devi spegnere i lampioni".

E' questa la richiesta che hanno rivolto, stamattina, i bambini della scuola materna Divina Provvidenza di Rivoia, frazione di Boves, al sindaco Maurizio Paoletti e all'assessora Enrica Di Ielsi.

Tutto è nato dalla lettura di un libro, "Mille stelle sopra di noi", nel quale una bambina, su invito del nonno, decide di guardare le stelle, scoprendo però che sono poche. Il nonno le spiega che non si vedono per la presenza delle luci artificiali. La bambina invita i vicini di casa a spegnere le proprie, ma non basta. Allora si rivolge al sindaco, chiedendo di spegnere i lampioni. Ma la risposta è negativa, almeno inzialmente. Perché la bambina non si arrende e convince tutta la città ad unirsi nella richiesta.

Finalmente la bambina può vedere le stelle, che sono migliaia e migliaia.

Sarà così anche per i bambini di Rivoira. Sabato sera, dopo una polentata all'interno dell'asilo, le luci della frazione saranno spente e i bambini potranno stare nella piazza della frazione con gli occhi in su, guidati da un gruppo di astrofili che metteranno a disposizione dei telescopi.

I bambini hanno anche un compito: quello di fare un pensiero felice, che dovranno poi raccontare in Sala Consiglio, quando andranno, ospiti del sindaco Paoletti, a visitare il Municipio.