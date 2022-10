Per consentire lo svolgimento di lavori di posa della fibra ottica viene istituito un divieto di transito in via Rambaudi nelle giornate di martedì 25 e giovedì 27 ottobre 2022 dalle 8 alle 18, con la sola eccezione dei residenti (ord. 386/22).

Le modifiche alla viabilità saranno indicate da apposita cartellonistica installata a cura della ditta esecutrice dei lavori.