Internet casa: nel 2022 costi a misura di famiglia

Quest'anno, nonostante tutto stia aumentando, le offerte internet casa non presentano grossi cambiamenti. Infatti, i costi si attestano su quelli dell'anno scorso e addirittura si riscontrano flessioni pari a -12% del costo medio mensile e del -52% del contributo di attivazione. Ma non è tutto! Anche il prezzo delle connessioni Wireless per la casa è in calo ed è sempre più semplice individuare offerte scontate sulla fibra ottica FTTH, una tecnologia che sta diventando sempre più a misura di famiglia. Le offerte internet casa secondo l'Osservatorio Segugio.it stanno diventando sempre più convenienti. A conferma di ciò un'analisi dettagliata delle tariffe applicate dai provider da settembre 2021 a settembre 2022.

Costo di attivazione dimezzato e tariffe in ribasso

L'analisi che è stata effettuata nel corso di un anno conferma che tutti i valori studiati hanno subito un'importante variazione al ribasso ed in particolar modo la flessione ha interessato il canone mensile standard (-9%). Nel 2021 le quote richieste per il canone mensile si attestavano su un fisso pari a 29,66 euro, mentre quest'anno sono di circa 27,11 euro. Questa flessione ha regalato fatture più leggere alle famiglie, soprattutto nei casi in cui si sia aderito alle promozioni sul canone mensile, che prevedevano un calo del -12% su base annua. Queste promozioni, inoltre, avevano una durata indeterminata, pertanto il cliente ha potuto approfittare del canone promozionale in qualsiasi momento.

Costo di attivazione distribuito uniformemente nel tempo

Lo studio dell’Osservatorio ha riscontrato anche un ribasso notevole sul contributo di attivazione una tantum delle offerte, registrando un calo netto del 52%. Inoltre, gli operatori hanno dato la possibilità ai clienti di propendere per un'attivazione dilazionata, concedendo ulteriori due mesi da quelli previsti nel contratto. In questo modo il contributo di attivazione non grava più sull'utente e può essere ripartito in piccole rate dilazionate su un periodo superiore a 12 mensilità. Anche la tecnologia regala agli utenti una crescita della velocità nominale passando dai 599 Mega del 2021 ai 1.167,4 Mega nel 2022, registrando così un 95% di velocità in più. Questo dato è riconducibile anche alla crescente offerta di contratti sulla fibra ottica FTTH.

Con la fibra FTTH e il Wireless soluzioni performanti a prezzi contenuti

Grazie a servizi più performanti, in relazione alla velocità massima di connessione, la fibra ottica quest'anno ha regalato agli utenti non solo maggiori prestazioni online, ma anche costi contenuti. Infatti, navigare con la fibra fino all'ingresso della nostra abitazione oggi costa il 14% in meno rispetto all'anno scorso.

Anche la tecnologia Wireless ha registrato prezzi in calo nel corso dell'ultimo anno regalando un -10%. Il sistema FWA (Fixed Wireless Access) sfrutta le frequenze dello spettro radio per fornire connettività senza fili a banda larga. Il ribasso ha interessato anche le offerte FTTC e ADSL attestandosi su un -3%.

La telefonia fissa è conveniente solo se abbinata al mobile

Per gli amanti della telefonia fissa non ci sono state offerte interessanti nel corso degli ultimi mesi. Infatti, il costo medio delle offerte è rimasto praticamente stabile. Gli operatori, per rendere più appetibile questo settore, hanno proposto agli utenti una formula più conveniente, offrendo delle tariffe combinate fisso+mobile e regalando così un risparmio extra sulla spesa complessiva. Questo risparmio si attesta sui 3,5 euro al mese e consente agli utenti di optare per la connessione internet casa in modo più conveniente.

Per sapere a quale operatore appoggiarsi è utile confrontare le varie tariffe in rete

Come confrontare le migliori offerte? Prima di prendere in considerazione una nuova offerta, che comprenda anche la fibra ottica, un ottimo aiuto si può ottenere grazie alla piattaforma di comparazione delle promozioni Internet casa di Segugio.it, mediante la quale si potranno confrontare gratuitamente le migliori offerte disponibili sul mercato.