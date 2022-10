Ristrutturare il bagno: consigli per renderlo moderno e funzionale

Il bagno è uno degli ambienti più importanti della casa, di cui comfort, funzionalità ed anche tocco estetico sono aspetti da tenere in considerazione. Che tu voglia rendere più contemporaneo il bagno di casa, in linea con quelli delle riviste più trendy, oppure che tu sia preoccupato per l’usura degli impianti o perché ti serva la doccia invece della vasca, ecco alcuni consigli utili per avere un bagno funzionale e moderno. Ristrutturazione bagno: idee Bisogna innanzitutto capire cosa vuoi modificare: in un bagno residenziale puoi voler cambiare elementi come le piastrelle e i sanitari, oppure puoi desiderare una rivoluzione completa anche di tubi e spostando gli scarichi. Il tipo di ristrutturazione meno dispendioso è sicuramente quello che comprende solamente sanitari, rubinetterie, tinte e piastrelle. Come scegliere le piastrelle per il bagno Quali sono le ultime novità per i rivestimenti del bagno? La moda attuale prevede tinte calde e colori pastello. Ma, per prima cosa, dovrai valutare le dimensioni della stanza, e anche l’altezza del soffitto. Per far sembrare il bagno più ampio, ti consigliamo di scegliere piastrelle di grandi formati, in armnia con il rivestimento. Per spezzare un po’ potresti optare per piastrelle di dimensioni diverse, molto più piccole, decorate o con effetto mosaico, dietro la doccia o dietro i sanitari. Per trovare le piastrelle giuste per il bagno si possono visitare i vari e-commerce specializzati oppure lasciarsi ispirare “toccando con mano” colori e materiali in un negozio, per esempio nel nuovo showroom di Ceramica Design a Cuneo (in Largo Edmondo de Amicis 1) in cui scegliere tra una grande varietà di colorazioni, formati, spessori e materiali. Fino a quale altezza piastrellare i muri del bagno Di solito, soprattutto per proteggere le pareti dall’umidità, si tende a piastrellare fino a 2,20 metri. Queste altezze, però, sono da evitare se i soffitti sono particolarmente bassi (meno di 2,5 metri) o in stanze lunghe e strette poiché si andrebbe a creare nel bagno un brutto effetto ‘a corridoio’.

Come fare in questi casi? Tranne le pareti che accolgono la doccia, che devono necessariamente avere una piastrellatura molto alta, ci si può fermare anche a 1,20 metri, dietro i sanitari e al lavabo, magari chiudendo il bordo dell’ultima piastrella con un profilo in tinta, dorato o cromato, per un effetto davvero moderno.

I sanitari dal design moderno

Quando si ristruttura il bagno, i sanitari come wc e bidet sono i primi ad essere sostituiti. Per dare un taglio contemporaneo alla stanza, potresti optare per i sanitari sospesi: di facile pulizia, snelliscono sicuramente la stanza e sono l’ideale per un bagno piccolo.

Quale può essere il limite? L’unico vero limite, a discapito del credo comune (in tanti pensano che possano avere problemi di tenuta nel lungo periodo), è il loro costo, superiore rispetto a quelli classici.

Un’altra idea per la tua ristrutturazione trendy sono i sanitari a filo muro. Così come i precedenti, questo tipo di sanitari prevede lo scarico a muro e non a terra, quindi potrebbe richiedere una ristrutturazione più importante, tenendo conto che le case datate hanno tutte lo scarico a terra.

Doccia o vasca?

Ti piace l’idea del getto d’acqua o preferisci l’idea di goderti un bagno caldo? Ognuno ha le sue preferenze: quello che è importante per una ristrutturazione è che puoi facilmente sostituire la doccia con la vasca e viceversa, senza grandi opere murarie.

Anche in questo caso, puoi trovare tantissime idee di arredo bagno per la ristrutturazione dei tuoi sogni!