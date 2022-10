L'appello di Fondazione Agrion: "Ricerca applicata e innovazione fondamentali, la transizione ecologica è adesso!"

La transizione ecologica è tema ormai di dibattiti internazionali che pongono al centro l’esigenza della sostenibilità di impresa, ma che può portare difficoltà, soprattutto nella filiera agroalimentare, nel conciliare questa importante tematica con la produttività economica.



La transizione verde sembra porre infatti di fronte a un dilemma: produttività o sostenibilità? I protagonisti di questo settore, tuttavia, non possono più mettere in contrapposizione due cose vere e necessarie allo stesso tempo. La sfida è quella di approfondire come coniugare queste due facce della medaglia e proprio questo è stato il tema al centro dell’incontro Transizione ecologica: strumenti e proposte per la sostenibilità.

L’iniziativa, organizzata da Fondazione Agrion presso il suo Centro ricerche per la Frutticoltura a Manta, ha rappresentato un’importante occasione di confronto sulle sfide che attendono l’agricoltura piemontese nel percorso verso una transizione ecologica che sia in grado di soddisfare le richieste e le necessità delle sue filiere, unendo la sostenibilità ambientale con quella economica.



L’agricoltura si trova oggi ad affrontare una crescita costante della domanda, da soddisfare nonostante le criticità dovute ai cambiamenti climatici e, non da ultimo, la pressione da parte di istituzioni e consumatori per una maggiore attenzione alla tematica della sostenibilità. In particolare, la strategia europea Farm to Fork mira a raggiungere una neutralità climatica dell’intera filiera agricola, dal produttore al consumatore appunto, entro il 2050 attraverso alcuni obiettivi specifici: la riduzione del 50% dell’utilizzo di pesticidi e della vendita di sostanze, la riduzione del 20% dell’utilizzo di fertilizzanti e l’utilizzo del 25% dei terreni agricoli per l’agricoltura biologica entro il 2030.



L’agricoltura, dunque, deve farsi trovare preparata e riuscire a trasformare questo processo in un’opportunità per le aziende. Per riuscirci sarà necessario il supporto della ricerca e della politica, che devono lavorare insieme sui fattori congiunturali e strutturali.

Come sottolineato durante l’incontro da Giacomo Ballari, Presidente della Fondazione Agrion - impegnata dal 2014 nella ricerca e innovazione tecnologica per l’agricoltura piemontese: “Oggi è in gioco il futuro dell’agricoltura in Piemonte. Sappiamo che ci attendono sfide ambiziose alle quali poter far fronte solo attraverso un percorso congiunto, in stretta collaborazione con Istituzioni locali e nazionali e con soggetti che hanno a cuore il futuro dell’agricoltura. Il periodo storico che stiamo vivendo è fitto di difficoltà per le imprese agricole del nostro territorio, che rischiano di mettere in ginocchio le nostre realtà. Sono allora necessarie soluzioni concrete e una nuova traiettoria di futuro e come Fondazione Agrion vogliamo dare un contributo alla costruzione di un nuovo orizzonte e alla scoperta di dove portare la nostra economia, così fortemente ancorata all’agricoltura. Serve l’impegno dell’intero sistema. Stiamo toccando con mano quanto sia complesso raggiungere gli obiettivi richiesti alla nostra agricoltura: dobbiamo produrre di più e alzare il livello qualitativo, ma al medesimo tempo dobbiamo utilizzare meno fertilizzanti, meno acqua, meno antiparassitari. Saranno allora ricerca e innovazione i nostri assi nella manica e serve impegno anche da parte di tutti, Istituzioni in primis, per trovare le risorse necessarie. Non possiamo più accontentarci”.



“C’è ancora molto da lavorare per raggiungere gli obiettivi della strategia Farm to Fork, ma con l’aiuto delle nuove tecnologie saremo in grado di colmare questo divario - ha dichiarato Lorenzo Berra, Coordinatore tecnico di Fondazione Agrion - . La Fondazione Agrion lavora da tempo a proposte e strumenti che sono già in fase di sperimentazione, anche grazie al supporto di aziende e realtà del settore. Occorre rendere la sostenibilità ambientale economicamente sostenibile: obiettivo non facile ma possibile. Per riuscire è fondamentale fare rete, partire dalla base, dalle nostre aziende, in cui possiamo fare sperimentazione in campo”.

“Dobbiamo guardare a una nuova agricoltura - ha dichiarato Angelo Frascarelli, Presidente di ISMEA-Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare . L’agricoltura smart ci indica come l’innovazione è oggi e sarà domani la nostra leva fondamentale, basti pensare ai passi avanti della robotica nel nostro settore. In questo i centri di ricerca sono i nostri punti di riferimento, perché è lì che possiamo trovare le risposte alle domande del nostro tempo”.

Secondo Mario Pezzotti, Dirigente del Centro Ricerca Innovazione presso la Fondazione Edmund Mach “occorre rendere operative e fruibili le innovazioni tecnologiche, ad esempio i sistemi a supporto delle decisioni e le nuove tecniche di miglioramento genetico, in particolare le Tecniche di Evoluzione Assistita, importantissimo strumento al servizio dell’agricoltura”.

Presente al meeting anche Marco Protopapa, Assessore regionale all’Agricoltura, per parlare del ruolo della Regione Piemonte per aiutare le aziende verso la transizione verde: “Il contesto attuale ci ha dimostrato l’importanza dei dati, perché ci permettono di conoscere prima di agire senza disperdere risorse e lavoro. Non è più sufficiente l’esperienza del passato, ma sono necessari studi e ricerca per il domani. Ma le nostre aziende sono pronte all’innovazione? La politica deve mettersi a disposizione e mostrare quale sia il modo corretto per accogliere il cambiamento. Siamo chiamati a scelte epocali, ma rischiano di essere vane se non vengono comprese e calate nella realtà quotidiana delle nostre imprese. In un contesto simile è più che mai fondamentale continuare a investire nel legame tra ricerca e agricoltura, che negli ultimi anni ha portato risultati straordinari nel nostro settore. Anche per questo voglio ringraziare Fondazione Agrion, che ci permette di avere sempre uno sguardo nuovo sul territorio”.