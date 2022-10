Con la “Fiero di Son Martin” Casteldelfino rivive un pezzo della sua storia

Un pezzo di storia rivivrà a Casteldelfino sabato 22 e domenica 23 ottobre prossimi con la “Fiero de Son Martin” già alla sua decima edizione, ripescata nel 2013 dalla notte dei tempi per merito dell’Associazione Turistica Pro Loco “Casteldelfino Viva” che ne aveva organizzata le prime tre edizioni con il patrocinio e il contributo della Amministrazione comunale dell’allora sindaco Domenico Amorisco.

Ovini, caprini, piccoli animali da cortile, cavalli di Merens, mucche saranno di scena nella vasta prateria dei piani del Mion trasportando il visitatore nella magia di un mondo rurale in via di estinzione. Vedere gli allevatori arrivare a piedi al mattino con le loro mandrie e con gli occhi pieni di fierezza per il proprio lavoro è un affascinante spettacolo da non perdere perché anche gli allevatori, quelli che ancora popolano la montagna per amore e per lavoro, anche loro stanno sparendo schiacciati ora dalle avversità atmosferiche ora dalla siccità che di fatto danneggiano il pascolo del bestiame e la loro ragione di vita.

Tutto un mondo che la “Fiero de Son Martin” farà riscoprire e rivivere domenica 23 ottobre con la rituale coreografia di un mercatino di banchi e bancarelle in tema con la fiera agricola, la novità di uno spettacolo continuato per bambini e la piacevole sorpresa di una grigliata di carne sotto un tendone all’ora di pranzo.

Ma non bisogna dimenticare che la Fiero può essere l’occasione per gustare presso i Ristoratori locali il tipico piatto delle raviole de la Vilo con menù al prezzo fisso di 25 euro per un tris di antipasti, un piatto di raviole, un secondo, il dessert, un caffè e mezzo litro di vino.

Il programma della fiera prevede:

SABATO 23 OTTOBRE

Ore 20.00: al Centro polifunzionale sportivo “CENA DEL BOLLITO” offerto dall’Amministrazione comunale agli allevatori ed aperto a tutti quelli che vorranno prenotarsi presso gli Uffici comunale allo 0175/95126 entro venerdì 22 ottobre al prezzo di 20 euro.

DOMENICA 23 OTTOBRE

Entro le 9.00: arrivo del bestiame nei vari siti della località Mion,

Ore 12.30: grigliata di carne sotto il tendone a € 20,00,

Ore 15.00: premiazione degli allevatori,

Durante la giornata dalle ore 10,00 alle 18,00: musica e balli sotto il tendone con il complesso folk “I sonadur de la piola”,

ore 18,30: rientro del bestiame nelle stalle.

Un appuntamento quello della “Fiero de Son Martin” che merita di essere gustato e intensamente vissuto.