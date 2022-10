Dal 2023 il nuovo appalto di gestione rifiuti del Consorzio Ecologico: a Cuneo due netturbini dedicati al Parco Parri

Si è riunita per la prima volta ieri sera (mercoledì 19 ottobre) la commissione ambiente del Comune di Cuneo. Sul tavolo, la presentazione ai consiglieri – in particolar modo quelli neoeletti - del Consorzio Ecologico Cuneese e del nuovo appalto di gestione rifiuti che entrerà in vigore dal 2023. Presenti l’assessore Gianfranco Demichelis e la dottoressa Simona Testa del CEC.



Nel 2021 il CEC ha restituito ai Comuni di bacino 1 milione di euro

La dottoressa Testa ha illustrato le attività del CEC e il suo rapporto con il Comune di Cuneo. Il consorzio – nato nel 2022 e poi aggiornato nel proprio statuto nel 2021 - gestisce la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani in 54 comuni, servendo quindi oltre 160.000 cittadini.



L’operatività del consorzio viene stabilita dal piano regionale per la gestione dei rifiuti, che prevede il raggiungimento – rispettivamente nel 2025, 2030 e 2035 – del 55%, 60% e 65% di riciclaggio del rsu e il 65% e il 70% del riciclaggio degli imballaggi nel 2025 e 2030 (contando un 20% del raccolto da poter indicare come ‘scarto’). Ma anche il conferimento di solo il 10% massimo dei rifiuti in discarica entro il 2025 e la riduzione del 50% dei rifiuti alimentari entro il 2030.



Nel 2021 il consorzio ha raggiunto l’obiettivo di kg di rifiuti indifferenziati pro capite stabilito a 159 kg, dichiarandone in media, appunto, 159 kg; dal punto di vista della raccolta differenziata, nello stesso anno, il bacino di utenza ha toccato quota 69,11% e in totale è stato restituito un milione di euro derivante dalla vendita dei materiali. Il Comune di Cuneo fa segnare un valore di rifiuti pro capite pari a 517,2 Kg, di cui 159 di rsu, e nel 2021 ha ricevuto dal consorzio 501.663 euro.



A Cuneo due netturbini e due mini spazzatrici dedicate al Parco Parri

Il nuovo appalto presentato ancora dalla dottoressa Testa avrà decorrenza per sette anni, ovvero sino al 2029. Prevede l’accorpamento dei quattro lotti e delle loro scadenze in uno unico fissato al 31/12/2022, la continuazione dell’esperienza di raccolta porta a porta e l’eliminazione dei contenitori interrati e di superficie nei comuni del bacino e dei codici a barre per sacchetti del secco e imballaggi in plastica. Particolare attenzione verrà poi data, anche tramite un sistema di monitoraggio e controllo, all’attività di autocompostaggio.



Nello specifico della città di Cuneo i passaggi per la raccolta degli ingombranti verranno alzati a tre volte alla settimana, verrà garantita la raccolta di tutti i rifiuti per le utenze non domestiche sette giorni su sette in orario mattutino e il centro del riuso di via Morozzo in località Borgo Gesso rimarrà aperto. Gli operatori della nettezza urbana per il capoluogo saranno dodici al mattino e uno al pomeriggio, due quelli per le frazioni come quelli assegnati alla giornata della domenica e – da aprile a ottobre – all’area del Parco Parri (a cui sono state assegnate, anche, due mini spazzatrici); in totale, l’attività proseguirà per 50 ore annue.



Tutti gli utenti dei 54 comuni del bacino potranno recarsi autonomamente ai centri di raccolta, e usufruire del numero verde attivo per 48 ore alla settimana con orario 9-13 e 14-18 dal lunedì al sabato (ma il suo coordinamento passerà al futuro gestore affidatario, e non più al CEC). Verranno anche attivati quattro ispettori ambientali, che si muoveranno sui 54 comuni in accordo con la Polizia Municipale, dotati della capacità di sanzionare.



Il disciplinare su cui si stenderà il bando dovrà essere approvato entro la fine di novembre. L’affidamento verrà quindi concretizzato entro la fine dell’anno.