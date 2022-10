La delegazione intercomunale di Bra dell’Anioc si allarga grazie a nuovi iscritti

Domenica 16 ottobre la delegazione braidese dell’Anioc (Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche) ha festeggiato, dopo gli anni di stop a causa della pandemia, l’ingresso di quattro nuovi membri.

La spillatura, per tre di loro (assente per lavoro Monia Rullo), si è svolta a margine del 7° meeting provinciale degli insigniti onorificenze cavalleresche e decorati, che si è svolto a Bra, in concomitanza con il 2° meeting intercomunale della città della Zizzola.