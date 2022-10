La pera Madernassa valorizzata nel progetto "Biodiversità Stellata" del Comune di Alba

Narrare la biodiversità: prosegue ad Alba il percorso di valorizzazione e sensibilizzazione sull’agroalimentare locale da parte del Comune che, fin dai primi mesi dell’anno, promuove il progetto “Biodiversità Stellata/ Biodiversité Étoilée” finanziato dal programma Interreg V-A Francia-Italia ALCOTRA 2014-2020. Dopo le iniziative “Livertin Experience”, “Picnic in Vigna”, “Narratori della Biodiversità”, “Orti Aperti” e “Il laboratorio della Biodiversità”, lunedì scorso il sindaco Carlo Bo, l’assessore al Turismo Emanuele Bolla, ed il primo cittadino di Guarene Simone Manzone con l’assessore con delega all’Agricoltura Monica Albesano, hanno raccolto alcune pere Madernassa dall’albero piantato nella rotonda centrale di piazza Garibaldi e regalato nel 2011 dal Comune di Guarene alla città di Alba.

Un gesto simbolico a conferma dell’attenzione ai prodotti d’eccellenza del territorio, in questo caso di una varietà di pera molto particolare e ottima in cucina.

«Siamo molto felici della collaborazione con il comune di Guarene, consolidata ancora di più grazie all’evento “Il laboratorio della Biodiversità” realizzato domenica scorsa - affermano Carlo Bo e Emanuele Bolla sulla pagina Facebook del Comune di Alba - dove il Consorzio per la valorizzazione e la tutela della pera Madernassa di Guarene e del Roero ha proposto a cittadini e turisti un’ottima narrazione del proprio prodotto, seguita da una degustazione che ne valorizzasse la qualità e il sapore».

Simone Manzone, sindaco di Guarene e Monica Albesano, assessore con delega all’Agricoltura aggiungono: «È un piacere poter partecipare a iniziative che valorizzino le tipicità autoctone di Langhe e Roero, che sono orgoglio del nostro territorio. Il percorso di amicizia con Alba continua tramite la raccolta simbolica sull’albero di pera Madernassa presente in piazza Garibaldi, un’eccellenza del Roero da continuare a promuovere non solo in Italia ma anche all’estero».