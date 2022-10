L’intenso anno dei Vigili del Fuoco di Alba: quasi un incendio al giorno, 138 le uscite per incidenti stradali

Quando mancano oltre due mesi alla fine dell’anno hanno già eguagliato i 1.300 interventi complessivi effettuati durante l’intero 2022 le uscite dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Alba.

I numeri sono quelli illustrati nella giornata di sabato 15 ottobre, quando anche i pompieri albesi hanno aperto al pubblico le porte della caserma di corso Michele Coppino in occasione della settimana nazionale della Protezione Civile.

L’anno in corso ha visto gli uomini guidati dal capo distaccamento Aldo Pasquero dare risposta nel dettaglio a 277 chiamate per incendi, 138 per incidenti stradali e 219 per soccorso ad anziani.

«Un 2022 finora impegnativo - conferma il capo distaccamento -, con circa 200 interventi in più rispetto al 2021 e con un incremento soprattutto di quelli relativi agli incendi, causati dalla maggiore siccità, e al soccorso ad anziani, per malori o incidenti domestici. La prospettiva è quella di chiudere l’annata a quota 1.500, che per la nostra realtà è una soglia di rilievo».

Una presenza fondamentale, quella dei pompieri albesi, per il territorio di Langhe e Roero, dove operano col supporto dei volontari attivi di Bra, Santo Stefano Belbo, Dogliani, Cortemilia e Sommariva del Bosco: «Il distaccamento di Alba - continua Pasquero - è importante per il Comando provinciale: la decisione di mantenere in servizio sette pompieri ne è la conferma, nonostante le difficoltà di reperire personale, anche a livello nazionale».

Un’importanza testimoniata anche da un futuro che sembra chiaro: «Abbiamo formato il personale per utilizzare la nuova autogru che permetterà interventi mirati durante incidenti stradali di una certa entità. Un mezzo grande che speriamo di alloggiare presto nella nuova caserma che sorgerà in corso Banska Bystrika. Nell’attesa siamo in fase di trattativa per l’affitto dell’ex deposito dell’Alba Edile, accanto alla caserma, dove abbiamo intenzione di spostare il materiale presente all’ex galoppatoio», conclude il capo distaccamento.