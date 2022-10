Lo scalone di San Michele Mondovì in rosa per la campagna LILT

Anche quest'anno il comune di San Michele Mondovì mostra la propria vicinanza alla Lilt e alla campagna del nastro rosa, con l'obiettivo di sensibilizzazione tutti sulla prevenzione e sulla lotta al tumore al seno.

Ad ottobre, lo scalone di piazza Umberto I, si veste di rosa, per ricordare che durante tutto il mese sono previste visite senologiche gratuite in tutta Italia negli ambulatori LILT aderenti (maggiori dettagli sul sito https://www.lilt.it/).

"Dopo aver preso contatto con la referente monregalese della LILT, Paola Adone - commenta Antonella Morra, consigliere del comune di San Michele Mondovì - abbiamo pensato in maniera semplice ma simbolica di vestire con fiocchi e luce rosa lo scalone, per sostenere tutte le donne che stanno combattendo contro il tumore".

Non è la prima volta che il comune sanmichelese appoggia questa iniziativa che, lo sottolineiamo, non comporta costi maggiori per l'illuminazione: il colore dello scalone viene semplicemente convertito dal bianco al rosa.