Moretta: il Comune si promuove... in vetrina

La maglietta con la scritta “I love Moretta”, i depliant di promozione del paese, la cartina di Moretta, i libri dedicati alla storia e alla cultura locale, tra cui l’ultimo uscito, quello dedicato alla storia del musico Davide Rizzio, segretario personale alla corte di Maria Stuarda regina di Scozia.

Trovano tutti posto nella nuova vetrina installata in municipio a Moretta.

“In questi anni – spiega il sindaco Gianni Gatti – abbiamo cercato di promuovere il nostro territorio, la nostra storia, la nostra cultura. Lo abbiamo fatto per i turisti, ma anche per i morettesi, affinché siano consapevoli di quanto questo paese ha fatto nel corso dei secoli e di quale sia il suo potenziale. La vetrina è un piccolo gesto che mette in risalto il materiale realizzato, per dare modo a tutti di conoscere quello che si può trovare sul territorio”.