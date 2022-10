Per cause in corso di accertamento, un'auto e una moto si sono scontrate in viale degli Angeli a Cuneo, all'altezza dell'ITC Bonelli.

L'incidente si è verificato questa mattina, giovedì 20 ottobre, poco prima delle 9.

Sul posto sono intervenuti un'ambulanza dell'emergenza sanitaria e la polizia minicipale.