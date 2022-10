La Maiena, il Wellnesshotel a Merano con Spa dove vivere una vacanza indimenticabile

Il Wellness Hotel Meran con Spa è un vero e proprio paradiso che si trova a Merano, comune italiano del Trentino Alto Adige, in provincia di Bolzano. Questa piccola cittadina nel cuore delle montagne altoatesine è definita la perla dell'Alto Adige, grazie ad un delizioso centro storico medievale immerso tra le meraviglie della natura. Se ti stai chiedendo dove vivere una vacanza indimenticabile a stretto contatto con la natura Merano è una meta perfetta.

Questa città termale è situata in una conca circondata dalla Val Venosta, dalla Valle dell'Adige e vicina alle Dolomiti, diventate dal 2009 patrimonio mondiale dell'Unesco grazie alla bellezza dei nove sistemi montuosi. La posizione geografica è perfetta per godersi le meraviglie della natura in una delle più belle strutture turistiche della zona. Gli itinerari nei dintorni ti daranno la possibilità di fare bellissime escursioni a piedi o in bicicletta adatte sia ad escursionisti esperti che a principianti.

Merano perla dell'Alto Adige

Merano è famosa per le terme, che si trovano a pochi passi dal centro storico, e per le meravigliose passeggiate i cui sentieri sono stati costruiti nel XIX secolo per gli ospiti aristocratici che l'hanno frequentata. E' diventata famosa grazie all’imperatrice d’Austria Elisabetta, moglie di Francesco Giuseppe. L'amata principessa Sissi si recò per la prima volta a Merano nel 1870 con le figlie e le condizioni di salute della bimba più piccola migliorarono grazie all'aria pulita e alle cure termali. Sissi si innamorò del clima mite e salutare della cittadina che diventò nel corso degli anni, una delle mete più ambite dell'aristocrazia di tutta Europa e non solo. Anche lo scrittore boemo Franz Kafka e il poeta e saggista statunitense Ezra Pound frequentarono i meravigliosi sentieri della cittadina altoatesina.

Il Wellnesshotel Meran La Maiena

Il Wellnesshotel Meran La Maiena è una struttura che ti permette di vivere una vacanza indimenticabile grazie alla Spa dove potrai godere delle acque cristalline delle diverse piscine interne ed esterne a tua disposizione e di molti altri servizi.

La piscina esterna è dotata di una vasca dove i bambini si possono dedicare al divertimento acquatico. C'è una piscina riscaldata perfetta per tutta la famiglia, la piscina per nudisti più grande di tutto l'Alto Adige e piscine panoramiche interne ed esterne.

Potrai usufruire dei benefici della sauna e rilassarti sulla terrazza panoramica scattando foto meravigliose. Il giardino ornato di rose in fiore è un vero e proprio paradiso terrestre. Puoi rigenerare corpo nelle meravigliose zone relax della Sensa Spa. Potrai regalarti trattamenti wellness per il corpo, massaggi e trattamenti viso grazie agli eccellenti servizi di estetica dello staff.

Servizi a 360 gradi e riconoscimenti

Alla Maiena ti sentirai in un vero e proprio tempio del benessere. Le camere e le suite dotati sono dotate di ogni comfort. La vista mozzafiato che offre la posizione privilegiata ti permetterà di ammirare la bellezza delle valli intorno a Merano. I deliziosi manicaretti dello chef di cucina Matthias Wenin ti conquisteranno grazie all'attenzione nella scelta di ingredienti scelti ed erbe locali. Il tutto accompagnato dai migliori vini della regione.

La buona tavola è un valore centrale del Wellness Hotel Meran. La Maiena è uno dei pochi alberghi che si è aggiudicato il prestigioso marchio gourmet in Alto Adige. L'hotel fa anche parte dei Belvita. Il marchio Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol riunisce i migliori hotel wellness dell’Alto Adige ed è quindi un'altra garanzia di alta qualità.

Le origini del Wellness Hotel Meran risalgono al 1964. La struttura nasce infatti come locale notturno dove i residenti si incontravano per divertirsi in compagnia degli amici. Merano è conosciuta anche per la movida. E' piena di locali dove potrai andare alla scoperta della vita notturna, grazie a wine bar, sale da ballo e pub.

Nel corso degli anni il locale fu ampliato e divenne un hotel, punto di partenza perfetto per conoscere le aree escursionistiche più belle della regione. Il sentiero di Sissi, il percorso in undici tappe dedicato all'imperatrice d'Austria è uno dei percorsi più famosi di Merano. La passeggiata Tappeiner è un percorso botanico durante il quale potrai ammirare fichi d'india, magnolie, aloe, cedri, eucalipto e bambù.

L'ospitalità è un'arte che la famiglia Waldner conosce bene. Ospitalità e lealtà sono i valori fondanti dei padroni di casa, che mettono a disposizione degli ospiti libri e giornali dedicati alle mete escursionistiche. Avrai la possibilità di affittare bastoncini da trekking e la MeranCard a tua disposizione che ti permette di usufruire di riduzioni per utilizzare gli impianti di risalita.