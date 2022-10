La Massucco T. di Cuneo tra le tre imprese emittenti minibond da 17 milioni di euro

C’è anche un importante nome dell’imprenditoria di casa nostra, la cuneese Massucco T. Srl, tra le tre aziende interessate dalla seconda emissione da 17 milioni di euro del "Basket Bond” promosso da Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) e Bper Banca con garanzia della Banca Europea degli Investimenti (Bei).

Con la seconda emissione il programma, per complessivi 250 milioni, raggiunge i target di 65 milioni e nove aziende, tutte operative in diversi settori dell’economia italiana.



Le tre aziende (insieme a Massucco T. sono il gruppo Centro di Medicina di Treviso e la Maps di Parma) hanno emesso altrettanti minibond della durata di 6 anni con l’obiettivo di raccogliere risorse strategiche a sostegno dei rispettivi piani di acquisizione, investimento e sviluppo in Italia e all’estero.

Cdp e Bper Banca agiscono in qualità di anchor investor del programma di Basket Bond e hanno sottoscritto ciascuna il 50% dell'ammontare della seconda tranche, così come era avvenuto nella precedente emissione del programma.



Marco Mandelli, responsabile della direzione Cib di Bper Banca, ha commentato: “La prosecuzione del programma di basket bond conferma la volontà di Bper di supportare con strumenti di finanza alternativa i progetti di investimento delle piccole e medie imprese anche in un contesto di mercato di difficile lettura. Porteremo a termine il programma entro la fine dell’anno corrente, grazie alla presenza della garanzia di Bei”.



La Massucco T. opera nel settore della vendita, manutenzione e noleggio di macchinari per il sollevamento, macchine movimento terra, veicoli vari industriali e macchine operatrici per l'industria, l'artigianato e l'agricoltura, nonché nell'autotrasporto per conto terzi. L’azienda, con sede a Cuneo e filiali a Beinette, Torino, Milano, Savona, Imperia, Verona, Taranto e Cagliari, oltre che in Francia e in Tunisia, nasce nel 1961 come impresa individuale Massucco Teresio, per poi trasformarsi in Massucco T. Srl nel 1999.