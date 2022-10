PDF Smart: il modo più veloce e sicuro per trasformare qualsiasi documento in formato PDF... E anche viceversa

Cos'è PDF Smart

Questo è uno strumento di gestione PDF che offre il modo più semplice per convertire, gestire e modificare documenti PDF per un ulteriore utilizzo. Il PDF è un formato universalmente riconosciuto per modificare qualsiasi documento al fine di visualizzarlo, indifferentemente dall'hardware, dal software o dal sistema operativo utilizzato per aprirlo. Il cambio di formato non modifica in alcun modo il contenuto del file, ma si limita a trasformarlo in un altro formato che può essere letto universalmente da qualsiasi dispositivo, sia connesso a Internet che non. Il processo di conversione utilizzato dal software PDF Smart va in entrambe le direzioni, vale a dire che potete anche prendere un documento PDF, ad esempio, per convertirlo nel formato Microsoft Word. Con questo software, oltre a convertire qualsiasi programma, è possibile modificarlo e comprimerlo per ridurne il peso virtuale e quindi occupare meno spazio in memoria. Permette di modificare rapidamente il contenuto del file PDF, mantenendo il layout originale. Inoltre, consente di inserire una firma personalizzata sul documento e di applicarvi un contrassegno personalizzato di protezione.

Vantaggi del formato PDF

I file PDF sono molto utili sia per i privati che per le aziende professionali o commerciali. È un formato appropriato per condividere rapporti, statistiche, fatture di pagamento o diffondere contratti. A livello didattico, è ampiamente utilizzato per realizzare presentazioni scolastiche o esposizioni. Con la distribuzione di un documento in formato PDF, potete essere certi che verrà visualizzato proprio come se fosse l'originale.

Formato ampiamente diffuso

È un formato universalmente riconosciuto. Infatti, il PDF è stato accettato in tutto il mondo virtuale come il formato portatile più adatto a rendere leggibile qualsiasi file, indipendentemente dal meccanismo di lettura elettronico utilizzato. Questo formato è stato inizialmente sviluppato da Adobe Systems; tuttavia, dal 2008 è diventato un tipo di formato di file a standard aperto, accettato a livello globale per lo scambio di documenti e informazioni, siano essi pubblici o privati.

Adattabile a qualsiasi sistema

Il formato PDF funziona su tutti i sistemi operativi. Pertanto, non è necessario preoccuparsi se il destinatario del documento utilizza Mac, PC o Linux. Inoltre, il PDF è anche compatibile con i più recenti sistemi operativi mobili, come Android o iOS. L'utente può utilizzare qualsiasi dispositivo e aprire comunque il documento.

Integrità grafica

Una delle maggiori difficoltà nella gestione dei documenti creati con Microsoft Word o PowerPoint è che quando si trasferisce del file da un computer all'altro, il formato può essere completamente diverso da quello originariamente impostato. Questo crea non solo confusione, ma può anche sembrare poco professionale per i vostri colleghi o clienti. Con i PDF è possibile garantire che tutti gli elementi grafici e di design siano conservati, e che il documento appaia esattamente come è stato creato. È inoltre ideale se il documento è destinato alla stampa.

Sicurezza

Uno dei vantaggi principali dei file PDF è la possibilità di proteggerli con una password. Se il file viene utilizzato per scopi aziendali, è probabile che certi documenti contengano informazioni confidenziali, come quelle relative ai clienti o alla ricerca. In questo contesto, i file PDF possono essere protetti da password, garantendo che chi non è destinato a visualizzare il documento non possa vederlo, anche se è in possesso del file.

Minimizzazione dei file

Uno dei maggiori vantaggi del formato PDF è la sua dimensione ridotta rispetto ad altri formati. Infatti, può comprimere file di alta risoluzione in file relativamente piccoli. Da un lato, è ideale per risparmiare spazio sul disco rigido quando si lavora con risorse limitate. D'altra parte, è eccellente per trasferire file via e-mail senza superare le dimensioni consentite.

Riproduzione fedele di elementi non testuali

Il formato PDF consente di mantenere intatti tutti gli elementi extra-testuali, indipendentemente dal formato originale del documento. Questi includono, ad esempio, immagini, schemi di layout e collegamenti ipertestuali. Con PDF Smart in documento ha lo stesso aspetto e contiene le stesse informazioni indipendentemente dal sistema utilizzato per aprirlo. È un modo sicuro e semplice per archiviare elementi grafici complessi.

Durata a lungo termine

Questo formato non è destinato a scomparire presto. La tecnologia si evolve e cambia rapidamente, ma i file PDF sono permanenti. Il formato è talmente diffuso in tutto il mondo che l'adozione di un nuovo standard da parte di tutti richiederebbe grandi cambiamenti nella tecnologia informatica.

Cosa offre il software PDF Smart e come utilizzarlo

PDF Smart fornisce uno strumento di gestione PDF adatto a tutte le esigenze. Per convertire un file in PDF è sufficiente trascinarlo sullo schermo del programma o trasferirlo. Se invece si desidera modificare il file PDF per cambiarlo in un altro formato, è necessario eseguire la stessa procedura nella schermata corrispondente.

È possibile convertire file da Word, Power Point, Exel e persino immagini JPG o PNG in formato PDF e anche convertire file PDF in uno qualsiasi dei formati indicati.