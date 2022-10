A Rifreddo tutto è pronto per la Sagra d’autunno e la Giornata contadina

Oltre alla Notte delle Streghe, a Rifreddo è ormai tutto pronto per la domenica dedicata ai sapori d’autunno e le tradizioni condadine della zona.

Un appuntamento che si presenta profondamente rinnovato e che dopo due anni di stop, vedrà la nuova Proloco presentare un ricco programma per domenica 23 ottobre.

Particolarmente ricco il programma che prevede mercatini per le vie del centro, l’esposizione di animali, momenti culinari, caldarroste e laboratori per bambini ma anche canti popolari, balli occitani e tanto altro. Vediamo però più nel dettaglio il programma.

Gli eventi avranno inizio fin dalla mattina con il mercatino per le vie del paese, l’esposizione dei trattori e delle macchine agricole d’epoca, l’esposizione dei capi di bestiame e dei piccoli animali, la possibilità di fare delle passeggiate cavallo e spettacoli equini acrobatici, oltre alla presenza del luna park per i bambini.

Dopo la messa delle 11.15, ci sarà la benedizione e l’inaugurazione della fiera contadina e sagra d’autunno. Al pomeriggio verranno distribuite: caldarroste, cioccolata calda, the e vin brulè, ci saranno attività per i bambini a cura dell’oratorio, dimostrazioni sportive da parte delle società sportive del territorio e canti e balli occitani con il “Trio Capinera”.

Inoltre per chi vorrà si potrà pranzare sotto alla tensostruttura della Proloco con menù “contadino” (occorre prenotare al 3454638766) e divertirsi gli intrattenimenti presenti lungo le vie di Rifreddo. Atto conclusivo della manifestazione sarà e la premiazione degli allevatori locali. Un atto che vuole rimarcare l’importanza ed il legame con le tradizioni contadine che da sempre caratterizzano il piccolo paese della Valle Po.

“Ringraziamo - commenta il vicesindaco Elia Giordanino - la Proloco di Rifreddo che con impegno ha voluto mettersi in gioco per un weekend molto impegnativo per il nostro paese che vede due serate di notte delle streghe e si conclude la domenica con la consueta fiera autunnale. Infatti è importante cercare di mantenere e portare avanti queste traduzioni, arricchendole con spunti innovativi e giovanili, come stanno cercando di fare i volenterosi volontari della nostra Proloco”.

Per maggiori informazioni, prenotazioni ed ogni altra esigenza contattare l’utenza telefonica 393.4871813.