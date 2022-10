Aldo Cazzullo al Teatro Sociale di Alba con "Il duce delinquente"

Il primo appuntamento fuori abbonamento della venticinquesima stagione del Teatro Sociale “G. Busca” di Alba è con “Il duce delinquente”, che vede in scena martedì 25 ottobre 2022 alle ore 21, l’inedita coppia composta dal giornalista Aldo Cazzullo e da Moni Ovadia.

Nello spettacolo a due voci tratto dal libro Mussolini il capobanda (Mondadori 2022) dello stesso Cazzullo, l’autore e Moni Ovadia, accompagnati dal violoncello di Giovanna Famulari, rievocano i crimini e i tradimenti che Benito Mussolini riuscì ad ordire sia nella sua vita privata che come capo del Governo.





I racconti di Cazzullo e le letture di Ovadia danno vita a una ricostruzione storica dettagliata e attenta che tra narrazione, cronaca e documenti dell’epoca arriva a comporre un ritratto del Duce, scardinando quella diffusa convinzione che lo descrive come un abile statista almeno fino al 1938. Prima di allora, infatti, Mussolini aveva provocato la morte di Gobetti, Gramsci, Matteotti, Amendola, dei fratelli Rosselli e di don Minzoni. Aveva fatto morire in manicomio il proprio figlio, e la donna che aveva amato. Aveva preso e mantenuto il potere nel sangue, perseguitando oppositori e omosessuali, imponendo un clima plumbeo e conformista. Aveva chiuso i libici in campo di concentramento, gasato gli abissini, bombardato gli spagnoli.





Nel corso dello spettacolo si dipanano quindi gli eventi che avrebbero portato alla guerra e segnato profondamente la storia del nostro Paese per arrivare a dimostrare perché dobbiamo vergognarci del fascismo ed essere orgogliosi dei resistenti che l'hanno combattuto.

I biglietti (posto unico a 15,00 euro) sono in vendita il 20 ottobre alla biglietteria del Teatro dalle 15.00 alle 18.00, oppure alla Libreria La Torre o anche online su www.ticket.it.

È anche possibile prenotare il biglietto al seguente indirizzo biglietteria.teatrosociale@comune.alba.cn.it con ritiro e pagamento il giorno dello spettacolo presso il botteghino del Teatro.

Per informazioni scrivere a biglietteria.teatrosociale@comune.alba.cn.it o telefonare ai numeri 0173 292470 – 0173 292471.