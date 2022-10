Rimossi i blocchi di cemento dei pannelli elettorali che occupavano la piazza di Roata Canale

Detto, fatto. Stamattina, dopo l'articolo e la segnalazione ad una consigliera comunale, a Roata Canale, frazione di Cuneo, il problema dei blocchi di cemento dei pannelli elettorali è stato risolto.

E' intervenuto il Comune, che ha provveduto a mandare degli operai a spostare e accatastarli al lato dell'area. I blocchi, sui quali erano fissati i pannelli elettorali in vista delle elezioni dello scorso 25 settembre, erano stati lasciati lì dopo la rimozione dei pannelli, avvenuta lo scorso martedì 18 ottobre.

Ma perché non completare il lavoro? Perché non rimuovere quei blocchi, che rendevano non completamente agibile la piazza, che impedivano al pullman di fare manovra e che costituivano un pericolo oggettivo?

Comunque sia, grazie alla pronta segnalazione di un cittadino, il problema è stato risolto.