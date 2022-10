Successo al Cinema Monviso di Cuneo per il docu-film che racconta "il piatto forte dei rifugi"

La solita polenta come piatto principale nei rifugi delle nostre bellissime Alpi Marittime e Alpi Cozie? Tiziana Fantino, giornalista e appassionata di montagna, ci ha fatto scoprire che non è così. Anzi!

Ieri sera, al Cinema Monviso di Cuneo, nell'ambito della programmazione collaterale degli eventi legati alla Fiera del Marrone, circa 200 persone hanno assisitito alla proiezione del video ideato e realizzato dalla giornalista cuneese dal titolo “Il piatto forte dei Rifugi- Dalle Alpi Marittime alle Alpi Cozie”.

Tutto è nato dalla sua passione per la montagna e dalla volontà di dire grazie alla natura e al camminare, per lei fonte di benefici fisici, mentali e psicologici. Sempre grazie ai suoi articoli sulla montagna, la Fantino è stata premiata dal CAI Regione Piemonte “Giornalista di Montagna - 2021”.

Un video di un'ora circa, che racconta le ricette originali create dai rifugisti o riprese dalla tradizione, frutto del legame con il territorio, da cui provengono tutte le materie prime dei piatti. Sono 15 i rifugi scelti, dal Questa al Quintino Sella, dal Soria Ellena al Bagnour. Molti servizi eranoi già stati pubblicati su Targatocn, da subito molto apprezzati.

Le ricette sono raccontate dalla stessa voce dei gestori, che rivelano ingredienti, procedure e ricette. Acquolina in bocca per i presenti, che hanno decisamente apprezzato.

Apprezzati anche gli interventi degli ospiti, invitati da Tiziana Fantino e moderati dalla giornalista Barbara Simonelli e dal documentarista Teresio panzera, che hanno dialogato con i rappresentati delle istituzioni legate alla montagna, dal presidente Uncem Roberto Colombero al presidente Cai Cuneo Paolo salsotto, passando per i tecnici del soccorso alpino, i presidenti dei Parchi della marittime e del monviso, il presidente Agrip, il sindaco di Valdieri, alcuni rifugisti.

Non è mancato il saluto inziale della sindaca di Cuneo Patrizia Manassero e dell'assessora alla Montagna Sara Tomatis.

Una serata riuscita e apprezzata trasversalmente. Tanti complimenti per Tiziana Fantino, che ha voluto esprimere il suo grazie e trasmettere la sua sana passione alla popolazione. "Questo video è dedicato alle persone che frequentano la montagna, un modo per raccontare in modo nuovo i rifugi, straordinari presidi del territorio, dove si esprime anche qualità e accoglienza, come dimostrano le ricette originali che hanno condiviso con me e, attraverso il video, con tutti. Per raggiungerli ho camminato tanto, potendo così anche mostrare la bellezza della natura, che mi ha dato e continua a darmi emozioni fortissime".