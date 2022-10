Torre Mondovì pronta a celebrare la Sagra della Cupeta con la sua antica ricetta alla zuta

A Torre Mondovì torna la sesta edizione della Sagra Cupeta. L'evento è in programma il prossimo 23 ottobre.

Un programma ricco al via dalle 10 fino alle 18. Nel centro del apese ci saranno bancarelle di prodotti tipici locali e non solo. Dalle 14 la Gran castagnata.

Per tutto il giorno, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 16, spazio al truccabimbi e laboratori creativi con la cooperativa Il Melograno. Alle 16 è in programma lo spettacolo "La baracca dei burattini", ad ingresso libero, con merenda finale per i più piccoli.

Imperdibili le cupete alla zuta, una deco di Torre Mondovì. Preparate da una quindicina di volontari, saranno il pezzo forte della giornata di festa. Le cupete alla zuta sono fatte con la crema di castagna, da una ricetta antica, quando il miele, normale ingrediente delle cupete, scarseggiava. Allora si facevano bollire le castagne, per ore e ore. La schiuma che ne usciva era il condimento delle cupete. E ancora oggi, a Torre Mondovì, si ripropone quell'antica e prelibata ricetta.

Durante la giornata, possibilità di effettuare un giro panoramico con le e-bike con Outdoor Tramontiemari.

Per info prolocotorremvi@libero.it e, su Facebook, Pro-Loco Torre Mondovì. Valentina 3348098915